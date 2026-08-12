Αλέξης Τσίπρας: Μείωση φόρων στους μισθωτούς, φορολόγηση του πλούτου και αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Σε καθαρά προγραμματικό έδαφος πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας στο τρίτο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr, προαναγγέλλοντας μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την Πολιτική Προστασία, τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ έθεσε ως βασική αρχή της πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. τον δημόσιο έλεγχο των κρίσιμων δικτύων σε ενέργεια και νερό.

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Το συνολικό οικονομικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, πριν από την παρουσία του στη ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου.

Πυρκαγιές: Η αιχμή για το «112 και καθαρίσαμε»

Η συζήτηση ξεκίνησε από τις πυρκαγιές και την κλιματική κρίση, με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά ειρωνικά στην κριτική που είχε δεχθεί η κυβέρνησή του μετά το Μάτι.

«Το 2018 ήταν η ανικανότητα της κυβέρνησης. Από το 2019 και μετά είναι η κλιματική κρίση», σχολίασε, για να προσθέσει αμέσως ότι η κλιματική κρίση αποτελεί αναμφίβολα βασικό παράγοντα, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι η προετοιμασία του κράτους απέναντι στα ακραία φαινόμενα.

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Επικαλέστηκε στοιχεία για την αύξηση των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με Τουρκία, Ιταλία και Πορτογαλία, υποστηρίζοντας ότι η διαφορά δείχνει σοβαρό έλλειμμα πρόληψης και οργάνωσης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για τη στρατηγική των εκκενώσεων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι λειτουργεί με τη λογική «112 και καθαρίσαμε».

Ο ίδιος αναγνώρισε ως απόλυτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, υποστήριξε όμως ότι η Πολιτική Προστασία οφείλει να προστατεύει παράλληλα δάση, σπίτια και περιουσίες.

Στο ίδιο πλαίσιο άνοιξε και τη συζήτηση για τις εξοπλιστικές δαπάνες, λέγοντας ότι ακόμη και το ένα δέκατο των σχετικών πόρων, εάν είχε διατεθεί σε Canadair και ελικόπτερα πυρόσβεσης, θα μπορούσε να έχει ενισχύσει σημαντικά τον μηχανισμό προστασίας.

ΔΕΔΔΗΕ: Υπογειοποίηση πριν από μερίσματα και real estate

Μεγάλο μέρος της κριτικής του στράφηκε στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι σημαντικό τμήμα των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο και έθεσε στο επίκεντρο την ανεπαρκή συντήρηση και την ανάγκη υπογειοποίησης καλωδίων, ιδιαίτερα στις δασικές περιοχές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξήσεις των χρεώσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις και διερωτήθηκε γιατί τα αυξημένα έσοδα δεν έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχο εκσυγχρονισμό του δικτύου.

Η πιο σκληρή αιχμή του αφορούσε τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και την είσοδο ιδιωτικού fund στο 49%.

Ο Τσίπρας συνέδεσε την καταβολή μερισμάτων και τις επενδύσεις σε ακίνητα με μια ευρύτερη κυβερνητική αντίληψη που, όπως είπε, βάζει την κερδοφορία πάνω από το δημόσιο συμφέρον.

«Πρώτα θα κοιτάξουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων και μετά να μοιράσετε μερίσματα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το Δημόσιο εξακολουθεί να διατηρεί το 51% της εταιρείας.

Στο ίδιο σημείο επανέφερε και τη θέση ότι η πάταξη της διαφθοράς μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο.

«Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά», είπε, κάνοντας λόγο για απευθείας αναθέσεις, κλειστούς διαγωνισμούς και «πάρτι» δημοσίου χρήματος.

«Αριστοτέλης», περίπου 100 νέοι δήμοι και δημόσιο νερό

Στην αυτοδιοίκηση, ο Τσίπρας ανέπτυξε βασικές πλευρές του σχεδίου «Αριστοτέλης», το οποίο έχει ήδη παρουσιάσει η ΕΛ.Α.Σ.

Η πρόταση προβλέπει αναθεώρηση του σημερινού αυτοδιοικητικού χάρτη και δημιουργία περίπου 100 νέων δήμων, ώστε να περιοριστούν, όπως είπε, τα υπερβολικά μεγάλα διοικητικά σχήματα.

Παράλληλα, προτείνει αναβάθμιση των δημοτικών κοινοτήτων, εκλογή προέδρων και θεσμούς συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προϋπολογισμού.

Η βασική αρχή που έθεσε είναι ότι κάθε νέα αρμοδιότητα προς την αυτοδιοίκηση πρέπει να συνοδεύεται από εξασφαλισμένους πόρους.

Στο θέμα του νερού εμφανίστηκε κατηγορηματικός υπέρ του δημόσιου ελέγχου, σημειώνοντας ότι «το νερό είναι δημόσιο αγαθό».

Για τις αλλαγές στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης είπε ότι του «μυρίζουν σχέδιο ιδιωτικοποίησης» και δεσμεύτηκε ότι μια κυβέρνηση της ΕΛ.Α.Σ. θα ανατρέψει σχεδιασμούς που θεωρεί αντίθετους προς το δημόσιο συμφέρον.

Η κατεύθυνση, όπως την περιέγραψε, είναι κοινή για ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και νερό: δημόσιος έλεγχος των δικτύων και αξιοποίησή τους με κριτήριο το κοινωνικό όφελος.

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Αλλάζει ο νόμος Πιερρακάκη

Σημαντική ήταν και η τοποθέτησή του για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να αλλάξει τον νόμο Πιερρακάκη, αλλά ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι μια επόμενη κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί εντός των συνταγματικών ορίων και να σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την εμπειρία της κυβέρνησής του από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σημειώνοντας ότι ένας πολιτικός που διεκδικεί ξανά τη διακυβέρνηση οφείλει να λειτουργεί με θεσμικό ρεαλισμό.

Η πρότασή του προβλέπει αυστηρό πλαίσιο για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδρυμάτων, ελάχιστα ακαδημαϊκά πρότυπα και ισότιμους κανόνες πρόσβασης.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να προστατευθούν και οι φοιτητές που θα έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτά τα ιδρύματα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για παιδιά λαϊκών και μεσαίων οικογενειών.

Μείωση φόρων στους μισθωτούς – «Τον πλούτο θα τον φορολογήσουμε»

Το μεγαλύτερο πολιτικό άνοιγμα της συνέντευξης έγινε στη φορολογία.

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ότι το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. θα προβλέπει μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι μισθωτοί στην Ελλάδα σηκώνουν δυσανάλογο φορολογικό βάρος σε σχέση με το κεφάλαιο.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την κυβερνητική αφήγηση περί μείωσης φόρων, αναφέροντας τη σημαντική αύξηση των κρατικών εσόδων από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Έθεσε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της φορολογικής ανισότητας τη διαφορά ανάμεσα στη φορολογία της εργασίας και στη φορολογία των μερισμάτων.

Στο ερώτημα ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο ήταν σαφής.

«Τον πλούτο θα τον φορολογήσουμε».

Ταυτόχρονα δεσμεύτηκε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και η μεσαία τάξη δεν θα επιβαρυνθούν με νέους φόρους.

Αντιθέτως, προανήγγειλε ελαφρύνσεις, αναφέροντας συγκεκριμένα την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στις εισφορές.

Έβαλε επίσης στο τραπέζι την ενεργοποίηση του περιουσιολογίου ως εργαλείου για την αποτύπωση της πραγματικής συγκέντρωσης πλούτου.

«Να μεγαλώσουμε την πίτα»

Ο Τσίπρας επιχείρησε, πάντως, να αποσυνδέσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. από μια αμιγώς αναδιανεμητική λογική.

«Ένα θέμα είναι πώς θα μοιράσεις την πίτα δίκαια. Αλλά άμα η πίτα μικραίνει;», σημείωσε, θέτοντας ως βασικό στόχο την αύξηση του παραγόμενου πλούτου.

Η ΕΛ.Α.Σ. θα παρουσιάσει σχέδιο για υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με τον Τσίπρα να χαρακτηρίζει αδιέξοδη την υπερβολική εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό και το real estate.

Στο νέο μοντέλο τοποθετεί στο επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και μια συνολική βιομηχανική πολιτική.

«Το παραμύθι ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να παράξει, ας το ξεχάσουμε», είπε, απορρίπτοντας την προοπτική μιας Ελλάδας που θα περιορίζεται στον ρόλο των «γκαρσονιών της Ευρώπης».

Η πλήρης οικονομική πρόταση θα παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ως «σχέδιο για την Ελλάδα του 2030», ενώ στις 9 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στη ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.