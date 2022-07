Στην Αθήνα για διακοπές βρίσκεται ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και είχε μάλιστα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός δέχτηκε τον Αντόνιο Γκουτέρες στο σπίτι του και είχαν μια ανεπίσημη συνάντηση. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και σχετικό tweet.

«Με χαρά καλωσόρισα απόψε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες που επισκέπτεται την Ελλάδα. Μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε ανεπίσημα για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ιt was my pleasure to welcome tonight the UN Secretary General @antonioguterres who is visiting Greece. A good opportunity to talk informally about the big international challenges we are facing. pic.twitter.com/3gWcAjtJbe