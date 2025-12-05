Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα έχουμε Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία στο πρώτο τρίμηνο του έτους

«Θεωρώ ότι το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Παρασκευής (5/12/25), απαντώντας σε ερώτηση για το αν σχεδιάζει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα» Γιάννη Πρετεντέρη, είπε ότι η συνάντηση θα γίνει στην Τουρκία, στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι «πολλές φορές θεωρούμε ότι και μια τέτοια συνάντηση πρέπει ντε και καλά να συνοδεύεται από κάποια θεαματική εξαγγελία. Δεν είναι προϋπόθεση αυτό».

«Μπορεί κανείς κάλλιστα να κάνει μια επισκόπηση των υφιστάμενων σχέσεων. Όπως σας είπα, έχουμε πολλούς τομείς συνεργασίας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «θετική ατζέντα». Κάποιοι το λένε «θέματα χαμηλής πολιτικής», αν και θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η ορολογία» είπε.

Και συμπλήρωσε: «Το να μπορούμε να συνομιλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, θεωρώ επί της αρχής ότι είναι θετικό, όσο είμαστε τελείως ξεκάθαροι στη θέση μας, όσο έχουμε και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας οι οποίοι πάντα είναι χρήσιμοι, γιατί και στην περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάποιο απρόοπτο, πρέπει κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, να επικοινωνούν και να εκτονώνουν την όποια κρίση μπορεί να πάει να εξελιχθεί».