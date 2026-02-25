Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το γεύμα με ντολμαδάκια από την Κυρά του Έβρου, τα σχέδια για νέο συνοριακό σταθμό στους Κήπους

«Θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία που μας αξίζει», είπε ο πρωθυπουργός
Μητσοτάκης τραπέζι
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου - Του έκαναν το τραπέζι με ντολμαδάκια / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Περιοδεία στον Έβρο πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός ήταν η καλύβα της Κυράς του Έβρου μέσα στο Δέλτα του ποταμού.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες ο πρωθυπουργός έφαγε μαζί με το ζευγάρι που βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδας και μάλιστα στο τραπέζι υπήρχαν και τα αγαπημένα του ντολμαδάκια.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων, συνομίλησε με τους αξιωματικούς και υπενθύμισε ότι ήταν τέτοια εποχή, Καθαρά Δευτέρα του 2020, όταν η Ελλάδα δέχτηκε την επίθεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, κατά μήκος του ποταμού Εβρου. Δήλωσε υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα απέκρουσε αυτή την επίθεση και τους χειρισμούς που έγιναν τότε και σημείωσε: «Βέβαια από τότε πάρα πολλά άλλαξαν, με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη φύλαξη των συνόρων».

Μητσοτάκης υποδοχή Έβρος
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Η υποδοχή από την κυρά του Δέλτα / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
Μητσοτάκης κάτοικοι Έβρος
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Συνάντηση με κατοίκους / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
ζευγάρι έβρος
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Η κυρά του Δέλτα / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το εργοτάξιο του έργου αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων του Συνοριακού Σταθμού στους Κήπους.

«Με την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Συνοριακού Σταθμού Κήπων του Έβρου και την κατασκευή, αργότερα, της νέας μεγάλης γέφυρας θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία που μας αξίζει», επισήμανε και ανέφερε ότι «η αλήθεια είναι πως η σημερινή εικόνα του Συνοριακού Σταθμού δεν μας τιμά ως χώρα».

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη και συνεργάτες του για την πορεία των εργασιών οι οποίες προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματος. Ο προϋπολογισμός του έργου αναβάθμισης και επέκτασης είναι 13 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών με επισπεύδουσα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Με το έργο αναβάθμισης και επέκτασης θα γίνει ο διαχωρισμός της επιβατικής από την εμπορική διέλευση. Θα δημιουργηθεί μία επιπλέον λωρίδα τελωνειακού ελέγχου και θα κατασκευαστούν κτίριο κτηνιατρικού ελέγχου, κτίριο φυτουγειονομικού ελέγχου, κτίριο X-RAY, κτίριο Narc Control, οικισμός σκύλων εργασίας και ISOBOX τελωνειακών ελέγχων.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και μετέβει σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχε σε συζήτηση με πολίτες. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και μετέβει σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχε σε συζήτηση με πολίτες. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και μετέβει σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχε σε συζήτηση με πολίτες. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και μετέβει σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχε σε συζήτηση με πολίτες. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

 

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, οι βουλευτές Τάσος Δημοσχάκης, Σταύρος Κελέτσης, ο γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Έλενα Σώκου, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, καθώς και ο διευθυντής του Τελωνείου Κήπων Χρήστος Νάκος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
89
62
49
47
46
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Καρανίκας υπερασπίζεται ξανά τον... Γεωργιάδη: «Αλλαγή στρατηγικής στην Υγεία, όχι διάλυση»
Ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα (πάλι) υπερασπίστηκε τον υπουργό Υγείας για τα επεισόδια στη Νίκαια και άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για «τοξικότητα»
Νίκος Καρανίκας
Νέες αιχμές Σαμαρά για κυριαρχικά δικαιώματα και ελληνοτουρκικά: Η κυβέρνηση να απαντήσει τώρα για Chevron και Κάσο
Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν δικαιούται να σιωπά», ζητεί απαντήσεις για όρους της σύμβασης έρευνας νότια της Κρήτης και θέτει ερωτήματα για τις αντικρουόμενες αναφορές Αθήνας και Λευκωσίας
Αντώνης Σαμαράς 16
Ο Λαζαρίδης επιμένει στις αιχμές κατά του Δένδια: Να μην ρίχνει νερό στο μύλο της εσωστρέφειας
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κάλεσε σε προσήλωση στον στόχο της τρίτης τετραετίας και, ερωτηθείς για τις δημοσκοπικές αναφορές του υπουργού Άμυνας, παρέπεμψε στον ίδιο τον κ. Δένδια
Νίκος Δένδιας
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη: Yπάρχει νομικό πλαίσιο για εξετάσεις των σορών στο εξωτερικό
Ο υπουργός Δικαιοσύνης υπενθύμισε ότι η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας
Συλλαλητήριο στη Λάρισα για τα Τέμπη
Newsit logo
Newsit logo