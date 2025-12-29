Κυριάκος Μητσοτάκης: Τραμπουκίζουν αγρότες που θέλουν τον διάλογο για να μη σπάσει το μέτωπο

Σαφή μηνύματα στους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24 και εξέφρασε τη λύπη του για την ταλαιπωρία των πολιτών από τα μπλόκα.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αντιστροφή της πραγματικότητας αναφορικά με τα όσα ακούστηκαν πως η Τροχαία έκλεισε τους δρόμους και όχι τα μπλόκα των αγροτών.

Ακόμη μίλησε και για τραμπουκισμό απέναντι στους αγρότες από αυτούς που δεν θέλουν να σπάσουν το μέτωπο των μπλόκων και να βρεθούν απέναντι από την κυβέρνηση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά :Καταρχάς, λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεών τους για τις ημέρες των εορτών και ελπίζω για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες ώστε να διευκολύνουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές.

Είναι σημαντικές μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται.

Από εκεί και πέρα, έχω μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία και εμείς θα θέλαμε.

Όμως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια.

Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα.

Και βέβαια, πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή μεσομακροπρόθεσμα τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες να μην είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επενδύσουν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να συνεργαστούν περισσότερο, να λύσουμε θέματα υποδομών, θέματα κόστους παραγωγής. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με τους αγρότες.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα»

Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις ένα δρόμο και να ταλαιπωρήσεις την υπόλοιπη κοινωνία, και ταυτόχρονα να μη θέλει να έρθει να συζητήσει και να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι έχουμε σχεδόν 400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα.

Άρα, εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα όμως έχουν πραγματικά προβλήματα, τα οποία εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν.

Και βέβαια, δεν υπάρχει, επίσης, καμία αμφιβολία ότι και από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα υπάρχουν κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους «τραμπουκίζουν», σε μία λογική «να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση».

Μα, αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία.

«Αντιστροφή της πραγματικότητας ότι τους δρόμους κλείνει η Τροχαία»

Καταρχάς θα ήθελα μέχρι τα Φώτα, επειδή είναι ημέρες μεγάλων μετακινήσεων, όλοι να δείξουν κατανόηση. Γιατί φτάσαμε εδώ και σε μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας: άκουσα ότι «τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία κι όχι οι αγρότες». Θα τρελαθούμε τελείως εδώ. Η δουλειά της Τροχαίας είναι να διευκολύνει την κίνηση και να εξασφαλίζει ότι όταν ανοίξει ένας δρόμος, θα ανοίξει με ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δέχονται όλοι.

Άρα, τουλάχιστον αυτές τις ημέρες, της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων, που θα μετακινηθεί κόσμος, τουλάχιστον να μπορούμε να είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τις ημέρες της εξόδου των Χριστουγέννων, και για την έξοδο αλλά και για την επιστροφή, να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.

Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο των αιτημάτων τους, πόσο μάλλον όταν αρνούνται να προσέλθουν σε έναν διάλογο.

«Μπήκα στο Μέγαρο Μαξίμου για πρώτη φορά το 1990»

Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ πρώτη φορά μπήκα στο Μέγαρο Μαξίμου το 1990, ήμουν 22 ετών, όταν ο πατέρας μου έγινε Πρωθυπουργός. Τότε δεν φανταζόμουν, για να σας είμαι ειλικρινής, ότι θα επέστρεφα σε αυτό το γραφείο με άλλη ιδιότητα.

Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός στο να κρατάει τα προβλήματα της πολιτικής μακριά από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε για άλλες εποχές.

Νομίζω ότι σήμερα οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι στη δημοσιότητα, στην καλή αλλά πρωτίστως και στην κακή δημοσιότητα. Και η πρώτη μου ευθύνη είναι να προστατεύσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα τρία μου παιδιά, από αυτήν την υπερβολική έκθεση και από τα συχνά κακοπροαίρετα σχόλια, τα οποία θα γίνονται.

Διότι ο πολιτικός, εν προκειμένω ο Πρωθυπουργός, απολαμβάνει και τα θετικά αυτής της επιλογής την οποία κάνει, η οικογένεια συνήθως έχει να διαχειριστεί πρωτίστως τα αρνητικά.

Διότι η απόφαση αυτή, της ενασχόλησης με την πολιτική, είναι μεν μια προσωπική απόφαση, που την παίρνει το πρόσωπο που πολιτεύεται, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη στήριξη της οικογένειας.

«Δεν έχασα πολλά από τις σημαντικές στιγμές των παιδιών μου»

Πιστεύω ότι δεν έχασα πολλά από τις σημαντικές στιγμές των παιδιών μου. Κάπου υπήρχε και ένα καλό, ότι τα δύο μεγάλα μου παιδιά ήταν ήδη αρκετά μεγάλα όταν άλλαξα ρυθμούς στην πολιτική μου ενασχόληση. Και πάντα πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρέβα προτεραιοποιούσαμε τις στιγμές των παιδιών μας.

Προσπαθούσαμε, όταν ήταν μικρά, στο σχολείο, να μην χάνουμε σχολική γιορτή, να μην χάνουμε σχολικούς αγώνες, να τα πηγαίνουμε στο σχολείο όποτε είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε νομίζω ότι ήμαστε ως οικογένεια αρκετά χορτασμένοι από όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Θυμάμαι πολύ καλά τα πρώτα Χριστούγεννα με τη Σοφία, με την πρώτη μας κόρη, όταν είχε γεννηθεί, έξι μηνών ήταν τότε, γεννήθηκε Ιούνιο, τα Χριστούγεννα του ’97, να φοράει ένα ωραίο πράσινο βελούδινο φόρεμα και να ανοίγει τα πρώτα της δώρα.

Το καλό είναι ότι έχουμε και υλικό βιντεοσκοπικό και καθόμαστε και τα χαζεύουμε -έχω ψηφιοποιήσει όλα τα βίντεο, τα οποία τραβούσα εκείνη την εποχή ως χαζομπαμπάς. Και νομίζω ότι καθώς προχωρά ο χρόνος διανθίζονται οι μνήμες, προστίθενται παιδιά, εμπειρίες, ταξίδια.

Εμείς παίζουμε με «ανοιχτά χαρτιά»

Είπαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο να πληρώνουμε μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα; Ναι, έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε νωρίτερα ακριβώς για το λόγο τον οποίο διαπιστώσαμε στην πορεία, ότι τελικά υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτήν την μεταρρύθμιση.

Γίνεται, όμως, αυτή η μεταρρύθμιση. Και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μία καινούρια αγροτική πολιτική. Διότι αν δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, πόσα στρέμματα καλλιεργεί κάποιος, πόσα ζώα έχει κάποιος για να μπορεί να επιδοτείται με βάση τον πραγματικό αριθμό των ζώων, τότε δεν πάμε πουθενά.

Άρα θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση υλοποιεί μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, μόνη της δυστυχώς. Όλοι αυτοί που φώναζαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν στήριξαν στη Βουλή τη μεταρρύθμιση αυτή, σαν να μας λένε ότι να μείνουμε στην προβληματική κατάσταση του παρελθόντος.

Ταυτόχρονα, έχουμε ανοίξει τα χαρτιά μας, έχουμε μιλήσει και για το κόστος παραγωγής και για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν πάγιο αίτημα. Έχουμε τον τρόπο, πιστεύουμε, να μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα στο 2026 και θα θέλαμε να συζητήσουμε και με τους αγρότες τις λεπτομέρειες υλοποίησης αυτής της πολιτικής.

Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι τα χρήματα τα οποία περισσεύουν από αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, αυτά τα οποία δηλαδή πήγαν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται, μπορούμε να τα επιστρέψουμε σε πραγματικούς παραγωγούς, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι έχουν δει τα προϊόντα τους να έχουν φέτος πολύ χαμηλές τιμές.

Εμείς παίζουμε με «ανοιχτά χαρτιά». Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και από τους αγρότες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ.

«Τα στοιχεία που έχω πάρει από τους γονείς μου»

Πιστεύω ότι έχω πάρει και τον συναισθηματισμό της μητέρας μου, άσχετα αν μερικές φορές μπορεί να μην το δείχνω τόσο πολύ, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο αποκαλείτε «την ψυχραιμία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη», θα έλεγα ότι η ψυχραιμία είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο απαιτείται να έχεις όταν αναλαμβάνεις αυτή την πολύ σημαντική ευθύνη του να είσαι Πρωθυπουργός.

Δεν έχεις άλλη επιλογή, διότι ασχέτως της πίεσης που αισθάνεσαι και είναι πολλές οι στιγμές που αισθανόμαστε μεγάλη πίεση, οφείλεις να τιθασεύσεις εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματά σου.

Ελπίζω να δούμε κάποια στιγμή μια γυναίκα πρωθυπουργό

Ανά πάσα χρονική στιγμή η χώρα έχει έναν Πρωθυπουργό -κάποια στιγμή ελπίζω να έχει και μία Πρωθυπουργό, να δούμε κάποια στιγμή και την πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργό- και αυτό νομίζω ότι βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση: να αναλογίζεται κανείς τη σημασία του αξιώματος, την ευθύνη την οποία αναλαμβάνει και το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή αναμετριέται με τις προσδοκίες εκατομμυρίων πολιτών, ασχέτως αν αυτοί σε έχουν ή δεν σε έχουν ψηφίσει.

«Έχω υποστεί συστηματική δολοφονία χαρακτήρα, εγώ και η οικογένειά μου»

Καταρχάς ακούω αυτή την κριτική. Μπορώ να σας πω ότι, τουλάχιστον για τον εαυτό μου, δεν την συμμερίζομαι. Και για να επανέλθω στην οικογένεια, η οικογένεια είναι αυτή η οποία με κρατάει γειωμένο και η οποία μπορεί να μου λέει και πολλές φορές σκληρές αλήθειες κατάμουτρα, τις οποίες να μπορώ να ακούω με άνεση, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ ποτέ να αμφισβητήσω τα κίνητρα, ανιδιοτελή κίνητρα αγάπης και πραγματικού νοιαξίματος.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως, ότι η εξουσία -και όντας 6,5 χρόνια Πρωθυπουργός είναι κάτι το οποίο φροντίζω να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάθε μέρα- έχει αυτή την τάση να σε αποξενώνει από τα προβλήματα του κόσμου.

Το πώς ξεπερνάς αυτή την απόσταση και πρέπει να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάθε μέρα ότι είμαστε εδώ πρωτίστως για να λύνουμε προβλήματα και να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες, αυτό και αν θέλει πειθαρχία. Και είναι μια διαρκή υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο επιτελούμε αυτή την αποστολή -χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί δεν αναφέρομαι μόνο στον εαυτό μου αλλά σε ολόκληρη την κυβέρνηση της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι.

Και, σίγουρα, νομίζω ότι οποιαδήποτε ένδειξη ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αξιοποιεί τα προνόμια της εξουσίας για να διάγει έναν βίο ο οποίος να μην συνάδει με αυτό το οποίο περιμένουν οι πολίτες από τους πολιτικούς, είναι κάτι το οποίο πάντα βαράει «καμπανάκια». Θέλει μια διαρκή υπενθύμιση ότι στους σημερινούς καιρούς μπορεί να μην μπορούμε να λύνουμε όλα τα προβλήματα, και δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς.

Ξέρουμε επίσης, πολύ καλά, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε πιο σκληρή κριτική -και αυτό απολύτως λογικό. Πολύ πιο δύσκολα θα ακούσεις την καλή κουβέντα, πολύ πιο εύκολα θα ακούσεις κριτική.

Όσο η κριτική είναι καλοπροαίρετη, με την έννοια ότι έχει στοιχεία προτάσεων, τόσο πρέπει να είναι καλοδεχούμενη. Κάνω, όμως, τη διάκριση μεταξύ αυτής της κριτικής, η οποία σίγουρα υπάρχει, και μιας συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα, που την έχω υποστεί, θα έλεγα ίσως την έχω υποστεί περισσότερο από πολλούς άλλους, και εγώ και η οικογένειά μου.

Αυτή δεν μπορώ να τη δεχτώ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που λες «ως εδώ» με αυτού του είδους τις επιθέσεις. Εκεί οφείλεις να αμυνθείς και να υπερασπιστείς και τη δική σου τιμή και κυρίως να προστατεύσεις την οικογένεια σου.

«Υπάρχει πάντα μια τάση ωραιοποίησης της πραγματικότητας από τους συνεργάτες»

Νομίζω ότι υπάρχει πάντα μια τάση ωραιοποίησης της πραγματικότητας από τους συνεργάτες. Και πρέπει πολλές φορές να πιέζω, να ρωτώ: «Μα είναι πραγματικά έτσι»; Πήραμε μια απόφαση, υλοποιούμε μια πολιτική, έχει όμως εφαρμοστεί έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει ή τελικά αυτός ο οποίος εισπράττει τα οφέλη της πολιτικής δεν τα βλέπει έτσι όπως εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε;

Να δώσω ένα παράδειγμα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Μερικές φορές μπορεί να είναι άλλη η εικόνα που έχουμε για την ταλαιπωρία των πολιτών από τα μπλόκα των αγροτών και άλλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Και όταν ρωτάμε και μιλάμε με τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι στον δρόμο, να μας παρουσιάζουν μια εικόνα πολύ πιο άσχημη, πολύ μεγαλύτερης ταλαιπωρίας, από αυτό το οποίο κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να μας λένε. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα του πώς η πληροφορία πάντα μπορεί να φτάνει φιλτραρισμένη και όχι απολύτως ακριβής τελικά στα δικά μου τα αυτιά.

Θέλει μια διαρκή προσπάθεια και πειθαρχία να μπορείς να αμφισβητείς αυτά τα οποία σου λένε. Νομίζω ότι και οι συνεργάτες μου και οι Υπουργοί ξέρουν ότι, επειδή προσπαθώ να γνωρίζω τους φακέλους και τα θέματα σε αρκετά μεγάλη λεπτομέρεια, θα φροντίσω να τους κάνω εκείνες τις ερωτήσεις ώστε να σιγουρευτώ ότι αυτά τα οποία ακούω πράγματι είναι έτσι όπως μου τα λένε.