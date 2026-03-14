Κυριάκος Μητσοτάκης: Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας

Επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (EKAE) και την 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί (14/3/2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν παραστεί στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Λάρισα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, έφτασε στη Λάρισα και ενημερώθηκε από τον Ταξίαρχο Θεοφάνη Σκαφίδα για την αποστολή και το έργο του ΕΚΑΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την 337η Μοίρα, μια από τις ιστορικότερες της Πολεμικής Αεροπορίας, και ενημερώθηκε για τον ρόλο της στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιπτάμενους για τις αποστολές τις οποίες αναλαμβάνουν καθώς και θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους, με αιχμή το πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει ως στόχο την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό περισσότερων από 17.000 κατοικιών τα επόμενα χρόνια.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Διοικητήριο της 337 Μοίρας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσείο της και ενημερώθηκε για την ιστορία της, από τα πρώτα αεροσκάφη της, τα ιστορικά Spitfire, έως σήμερα που διαθέτει αναβαθμισμένα F-16 Viper.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επισκέφθηκα σήμερα την 110 Πτέρυγα Μάχης και το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, ακόμα μια φορά, την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου, και θέλω να στείλω και σήμερα εδώ, από τη Λάρισα, ένα μήνυμα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέδειξαν ότι διαθέτουν όχι μόνο άριστη εκπαίδευση αλλά και επιχειρησιακή ετοιμότητα να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε εντολή της πολιτικής ηγεσίας.

Η Ελλάδα σήμερα παρέχει ασφάλεια, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία, και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έγιναν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πιάσει τόπο.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας. Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και στις προκλήσεις του αύριο.

Κύριε Αρχηγέ, κ. Υφυπουργέ, θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη, τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποδείξατε, για άλλη μία φορά, ότι κάθε φορά που η πατρίδα σάς χρειάζεται, στέκεστε στο ύψος των περιστάσεων».