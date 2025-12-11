Πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης: Συγχαρητήρια και από τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

«Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής» αναφέρει ο ΠτΔ
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Συγχαρητήρια έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στον Κυριάκο Πιερρακάκη, μετά την εκλογή Του στην προεδρία του Eurogroup.

Το αποτέλεσμα που ανέδειξε πρόεδρο του Eurogroup τον Κυριάκο Πιερρακάκη ανακοινώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.2025). Σύσσωμος ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μηστοτάκης, καθώς και ο ΠτΔ, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισαν ότι πρόκειται «μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας επικοινώνησε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο Προέδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠτΔ.

