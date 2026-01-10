Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η θητεία των αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυποθυργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου
Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου ομόφωνα αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των Αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια».

