Πολιτική

Λατινοπούλου: Η Κυψέλη κοντεύει να γίνει Ισλαμαμπάντ – «Σκούπα» σε όλες αυτές τις περιοχές

«Να πάνε στην ευχή του Αλάχ» είπε μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη και τις συνθήκες που ζούσαν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε το βράδυ της Πέμπτης (3/9/26) για την κατάσταση που επικρατεί στην συγκεκριμένη περιοχή.

«Η Κυψέλη κοντεύει να γίνει, αν δεν έχει γίνει ήδη, Ισλαμαμπάντ» είπε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο Action 24. «Και όχι μόνο η Κυψέλη. Όπως είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, όπως είναι πάρα πολλές περιοχές» συμπλήρωσε.

«Έχουν γκετοποιηθεί. Έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες… Σκούπα! Καθάρισμα σε όλες αυτές τις περιοχές. Όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν. Δεν είναι δυνατόν να μένουν στις γειτονιές μας» τόνισε μεταξύ άλλων.

«Να πάνε στην ευχή του Αλάχ… Να τους στείλουμε πρώτα σε ακατοίκητα νησιά και από κει και πέρα, να γίνουν μαζικές απελάσεις».

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