Παίρνει πίσω ο τομεάρχης της ΕΛ.ΑΣ Γιώργος Παππάς τα περί καταγραφής ακόμα και κοσμημάτων σε θυρίδες για την φορολόγηση του πλούτου

Διευκρινιστική δήλωση αναγκάστηκε να κάνει ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργος Παππάς αναφορικά με την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και το περιουσιολόγιο για το οποίο μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στις εξαγγελίες του στην Θεσσαλονίκη.

Ο Γιώργος Παππάς σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχεδιάζει την φορολόγηση του πλούτου, ο οποίος, σύμφωνα με την πρόταση, θα αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής καθαρής περιουσίας και θα αφορά το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών προσώπων με βασικό εργαλείο το περιουσιολόγιο, στο οποίο, όπως περιέγραψε, θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης κάθε υπόχρεου.

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Η καταγραφή όπως είπε, δεν θα περιορίζεται, κατά την περιγραφή του, σε ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, αλλά θα μπορούσε να επεκτείνεται και σε κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Με νέα δήλωση ο κ. Παππάς προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας: «Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων.

Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία

Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα, καταθέσεις κλπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%».