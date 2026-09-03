Πολιτική

Μαρινάκης για την πατριωτική εισφορά του Τσίπρα: Μοίρασε πάλι σανό παρουσιάζοντας ένα υποτιθέμενο αντίμετρο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην ΕΛ.ΑΣ ζήτησε από την Χαριλάου Τρικούπη να κοιταχτεί στον καθρέφτη
Παύλος Μαρινάκης
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στην πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Ο κ. Τσίπρας με ένα πυροτέχνημα για το που θα βρει τα λεφτά χωρίς κοστολόγηση είπε για ένα υποτιθέμενο αντίμετρο για να μοιράσει σανό. Το 1% των πιο πλούσιων είναι 67.000. Το φορολογητέο είναι 14,5 δις ευρώ. Και το 1% είναι 145 εκατομμύρια. Αρα χθες ήρθε ο κ. Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δις παραπάνω τον χρόνο και εμφάνισε έναν φόρο ο οποίος αντιστοιχεί σε 145 εκατομμύρια. Ακόμα και αν είναι 200 εκατομμύρια τα υπόλοιπα δις που θα τα βρει;»

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στο σύνολο των εξαγγελιών είπε μεταξύ άλλων: «Χθες ο κ. Τσίπρας σα να μην πέρασε μια ημέρα από το 12, το 14, το 23 αλλά κυρίως από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Κοστολογήσαμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες που φτάνουν τα 13 δις. Δεν έχει αλλάξει τίποτα και μοιράζει χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει».

Σε άλλο σημείο ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για έλλειψη αυτοκριτικής. «Ο κ. Τσίπρας δεν βρήκε μια λέξη να πει για όσα έκανε στη χώρα. Προσπάθησε επίσης να ξαναγράψει την ιστορία λέγοντας ότι περνούσαμε καλύτερα το 2019», τόνισε.

Ερωτηθείς για τον 13ο μισθό απάντησε: «Κάθε κόμμα μπορεί να κάνει όποια πρόταση θέλει αλλά να δίνει και τον λογαριασμό. Όποιος προτείνει τον 13ο μισθό, λέει στους υπόλοιπους ότι δεν θα πάρει τίποτα γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών. Ή να επιβάλλει νέους φόρους. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να επιβάλλουμε κανένα νέο φόρο». «13ος μισθός δεν μπορεί να δοθεί γιατί δεν υπάρχει 1,5 δις», ξεκαθάρισε.

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