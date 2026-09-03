Πολιτική

Πολάκης για εξαγγελίες Τσίπρα: Με Λιάκο, Χουλιαράκη και Κουτεντάκη της «Τραπεζικής Αριστεράς» τι προγραμμα να φτιάξεις;

Ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε τη διαφωνία του με τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού και πρώην συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα
πολάκης και τσιπρας
Παύλος Πολάκης και Αλέξης Τσίπρας σε παλαιότερες στιγμές / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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Κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και από τον Παύλο Πολάκη ο οποίος με ανάρτησή του συμφωνεί με τον άλλοτε υπουργό Επικρατείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, Χριστόφορο Βερναρδάκη.

«Συμφωνώ απόλυτα με την κριτική του  Χριστόφορου Βερναρδάκη  στο Οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και συμπληρώνω:

1) Χωρίς επανάκτηση υπό δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία στρατηγικών τομέων της οικονομίας (τράπεζα, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, αεροδρόμια, σιδηρόδρομο) δεν αλλάζει ο συσχετισμός δύναμης, δεν αναδιανέμεται πλούτος υπερ της εργασίας.

2) Ο «δημοσιονομικός χώρος» δεν είναι οι πλάκες του Μωυσή! Πρώτον με τα έσοδα από τις υπο δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεις και από τη φορολόγηση υπερκερδών και μερισμάτων ο «χώρος» αυτός ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ!!

Δεύτερον μαζί με άλλες χώρες του νότου της ΕΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ το πλαίσιο σε ορατό χρονικό ορίζοντα.

Αμφισβήτηση που θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

Με γενικόλογες αερολογίες ηθικοπλαστικού χαρακτήρα περί ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ δεν αλλάζει κάτι. Θέλει τις βαθιές θεσμικές τομές και συγκρούσεις που έχω πει! Η παραγωγική ανασυγκρότηση περιγράφεται στα αιτήματα των φορέων και στα συμπεράσματα των Αναπτυξιακών Συνεδρίων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2017-19, όχι στις ατυχείς εμπνεύσεις διάφορων στελεχών από πάνω.

Υγ. Με Λιάκο Χουλιαράκη και Κουτεντάκη της «Τραπεζικής Αριστεράς» τι πρόγραμμα να φτιάξεις;;;;;

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