Κώστας Τσουκαλάς: «Οι αρχές της Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη χρειάζονται επανανοηματοδότηση»

«Η Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ ενσωμάτωσε με μοναδικό τρόπο τους δημοκρατικούς, κοινωνικούς και πατριωτικούς αγώνες του λαού μας σε ένα ενιαίο πολιτικό σχήμα και, ταυτόχρονα, σε ένα σχέδιο κοινωνικής και εθνικής ανόρθωσης», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα», σχολιάζοντας πως «δεν είναι τυχαίο ότι η 3η του Σεπτέμβρη είναι η μοναδική ημερομηνία ίδρυσης κόμματος που θυμάται ο ελληνικός λαός».

Στο άρθρο του ο Κώστας Τσουκαλάς με τίτλο: «Το ΠΑΣΟΚ μπροστά για την Ελλάδα του μέλλοντος», αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ «συναρμόζοντας τον μεταρρυθμισμό του Κέντρου, το κοινωνικό πρόσημο της Αριστεράς με τον πατριωτισμό, συγκρότησε μια αυτοδύναμη δημοκρατική παράταξη με βαθιές κοινωνικές ρίζες» και πως «ο Ανδρέας Παπανδρέου κατόρθωσε να μετασχηματίσει αυτή την ιστορική και κοινωνική δυναμική σε πολιτικό κίνημα».

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Υπογραμμίζει ότι «η πορεία προς την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι τα κινήματα που αλλάζουν τους συσχετισμούς δεν δημιουργούνται στο κενό ούτε επιβάλλονται από πάνω. Δεν αρκεί μια προσωπική φιλοδοξία. Είναι λαογέννητα, προϊόντα αγώνων και κοινωνικής ωρίμανσης». «Γι’ αυτό και η δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας», τονίζει, προσθέτοντας ότι βασική προϋπόθεση της αντοχής της είναι η πολιτική αυτονομία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις μεγάλες κοινωνικές και θεσμικές αλλαγές που επέφερε το κόμμα, για να προσθέσει ότι «σήμερα οι αρχές της 3ης του Σεπτέμβρη δεν χρειάζονται επετειακή επανάληψη, χρειάζονται επανανοηματοδότηση». Τονίζει ότι «σε ένα περιβάλλον υποβάθμισης των θεσμών και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος ασφαλείας, συμπίεσης των εργατικών στρωμάτων, απαξίωσης της μισθωτής εργασίας και διεύρυνσης της απήχησης ακροδεξιών και κοινωνικά αντιδραστικών θέσεων, η πολιτική πρόκληση είναι συγκεκριμένη».

Ο Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει ότι αυτό το περιεχόμενο αποκτά σήμερα συγκεκριμένη πολιτική έκφραση με το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, όπως το έχει αναπτύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης: «με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την προστασία της πρώτης κατοικίας, μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, την ενίσχυση των αγροτών, των μικρομεσαίων, των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων…».

Αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα του για μια παραγωγική Ελλάδα, «αποκαθιστά την αξιοπρέπεια της εργασίας, την αξιοπιστία των θεσμών, τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και τη στιβαρότητα της εξωτερικής μας πολιτικής». Υπογραμμίζει δε την πολιτική βούληση του κόμματος, όπως αναφέρει, για σύγκρουση με τα ολιγοπώλια, τον πελατειασμό, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, και υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει χειροπιαστή πραγματικότητα για όλους το όραμα της δικαιοσύνης και της ευημερίας.