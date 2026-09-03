Πολιτική

Σδούκου για ομιλία Τσίπρα: Παίρνουν πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα

«Εφαρμόζοντας ''Τσιπρικά μαθηματικά'', προσπάθησε να μας πείσει ότι το ετήσιο κόστος των 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ επί δέκα μήνες δεν πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα στην τετραετία»
Αλεξάνδρα Σδούκου
Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δήμητρα Κούτρα
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«Η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχθεί ένα ”Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Νο2”», τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου σχολιάζοντας τις δηλώσεις στελεχών της ΕΛ.Α.Σ μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου φέρνει ως παράδειγμα την «Πατριωτική Εισφορά» και το επίδομα για τους φοιτητές στην επαρχία, αλλά και την εξαγγελία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για τις 50.000 νέες κατοικίες, την οποία – σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας – που ανασκεύασαν στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Όπως επισημαίνει η κ. Σδούκου, τα στελέχη «παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα». «Καλά ξεμπερδέματα», καταλήγει.

Η δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου

«Μετά την ομιλία Τσίπρα, ξεκίνησαν τα δύσκολα για τα στελέχη του, που καλούνται τώρα να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα.

Από το πρωί, ο αν. Τομεάρχης Οικονομικών κ. Παππάς μάς είπε ότι η «Πατριωτική Εισφορά» θα περιλαμβάνει ακόμη και περιουσιακά στοιχεία, όπως κοσμήματα που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του ή σε μια θυρίδα, για να διαψεύσει λίγες ώρες αργότερα όσα ο ίδιος είχε πει.

Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας «Τσιπρικά μαθηματικά», προσπάθησε να μας πείσει ότι το ετήσιο κόστος των 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ επί δέκα μήνες δεν πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα στην τετραετία, δηλαδή δεν φτάνει το 1,6 δισεκατομμύριο, αλλά παραμένει αθροιστικά στα 400 εκατομμύρια!

Την ίδια ώρα, στελέχη του κ. Τσίπρα άρχισαν να ανασκευάζουν την εξαγγελία για 50.000 νέες κατοικίες, μιλώντας πλέον για ανακαινίσεις.

Όσο για τα έσοδα της «Πατριωτικής Εισφοράς», που υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παροχές, υπάρχει μια «μικρή» υστέρηση 12,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τα έξοδα.

Επειδή αντιλαμβάνονται ότι η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχθεί ένα ”Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Νο2”, παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα.

Καλά ξεμπερδέματα».

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