Λαζαρίδης και Μάντζος «σφάχτηκαν» για την υπόθεση Παναγόπουλου: «Είναι ΠΑΣΟΚάρα», «Εμείς κυβερνάμε τη χώρα;»

Οξύνθηκε στην Ολομέλεια η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων της ΓΣΕΕ και με φόντο τη δικαστική διερεύνηση υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, Γιάννη Παναγόπουλο. Η σύγκρουση εκδηλώθηκε και σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», με πρωταγωνιστές τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους Μακάριο Λαζαρίδη (ΝΔ) και Δημήτρη Μάντζο (ΠΑΣΟΚ).

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι αρνείται να υπερψηφίσει επί της Αρχής την «Κοινωνική Συμφωνία», ενώ –όπως είπε– εμφανίζεται να «κόπτεται για τα δίκαια των εργαζομένων». Περιέγραψε την πρωτοβουλία ως «ισχυρή δήλωση πολιτικής φιλοσοφίας», που προκρίνει «τον διάλογο αντί της σύγκρουσης» και «τη σύνθεση αντί της επιβολής», αποδίδοντας στην αντιπολίτευση «μηχανική άρνηση» και επιλογή αποχής από τη διαδικασία διαλόγου που προηγήθηκε στο υπουργείο Εργασίας.

Στο σκέλος που αφορά την υπόθεση Παναγόπουλου, ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ «προφανώς έχει το τεκμήριο της αθωότητας», ωστόσο επιχείρησε να συνδέσει πολιτικά την υπόθεση με το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος υπήρξε επί χρόνια στέλεχος του κόμματος και «στενός συνεργάτης» ιστορικών ηγεσιών του. Μάλιστα, ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο απολογούμενος», ενώ απέδωσε στην αντιπολίτευση «αντιπολιτευτικό μένος» με στόχο –κατά τα λεγόμενά του– την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης. «ΠΑΣΟΚάρα είναι ο Παναγόπουλος, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου ήταν. Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι ο Παναγόπουλος είναι ΝΔ, όπως κάνατε και με την Καϊλή» ανέφερε.

Η αντιπαράθεση πέρασε και στο πεδίο των χαρακτηρισμών, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να επικαλείται την πρόσφατη ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία χαρακτήρισε «χαμηλού επιπέδου», εστιάζοντας στις εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κυβερνητική παράταξη. Στην ίδια γραμμή, υπενθύμισε υποθέσεις του παρελθόντος που –όπως είπε– βαραίνουν το ΠΑΣΟΚ, ενώ επανέφερε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας ότι ο «μοναδικός προφυλακισμένος μέχρι τώρα» είναι «κουμπάρος» του κ. Ανδρουλάκη.

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος σημείωσε ότι το κόμμα του δεν αμφισβήτησε την προηγούμενη κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας από τη στιγμή που ξεκίνησε η έρευνα, «ως αυτονόητη και αναγκαία» κίνηση, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας. Παράλληλα, αντέστρεψε το επιχείρημα της ΝΔ, θέτοντας το ερώτημα ποιοι ενέκριναν, έλεγχαν και διαχειρίζονταν τα προγράμματα κατάρτισης, κατονομάζοντας πρώην υπουργούς Εργασίας της ΝΔ και διερωτώμενος αν «το ΠΑΣΟΚ κυβερνά τη χώρα και δεν το ξέρουμε».

Ο Δημήτρης Μάντζιος επεσήμανε ακόμη ότι είναι «προκλητικό» να γίνεται επίκληση του «πολιτικού πολιτισμού» από τη ΝΔ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για χειρισμούς σε υποθέσεις που –κατά τον ίδιο– άπτονται της θεσμικής λειτουργίας και της λογοδοσίας, με αναφορές τόσο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στα Τέμπη, αλλά και στο ζήτημα των παρακολουθήσεων. «Λίγη ντροπή», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.

Στη δευτερολογία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν απάντησε επί της ουσίας» και έθεσε ευθέως το ερώτημα εάν κατηγορεί συγκεκριμένους υπουργούς Εργασίας της κυβέρνησης για την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης. Τόνισε, ακόμη, ότι τα σχετικά προγράμματα υπόκεινται σε ελέγχους τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη «αλά καρτ», ανάλογα με το πολιτικό της συμφέρον. Οι αιχμές έκλεισαν με προσωπικές αναφορές στη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ, σε ένα κλίμα που προϊδεάζει για συνέχιση της έντασης και στις επόμενες συνεδριάσεις.