Λένα Σαμαρά: Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου η κηδεία της – Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά το θάνατό της

Ανείπωτη είναι η θλίψη που βιώνει η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, μετά τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά
Γεωργία Σαμαρά-Λένα Σαμαρά-Αντώνης Σαμαράς
Γεωργία Σαμαρά-Λένα Σαμαρά-Αντώνης Σαμαράς / Φωτογραφία αρχείου NDPPHOTO

Το τελευταίο «αντίο» καλείται να πει στο παιδί του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με ανάρτησή του, η κηδεία της κόρης του, Λένας Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρα (11.08.2025).

Ανείπωτη είναι η θλίψη που βιώνει η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, μετά τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, η οποία «έφυγε» το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών, συγκλονίζοντας τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο.

Η Λένα Σαμαρά, νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου κατέληξε, αφού υπέστη και ανακοπή.

Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βιώνει τον μεγαλύτερο πόνο ενός γονέα.

Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook το μεσημέρι της Παρασκευής, η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει στις 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών στις 13:00 το μεσημέρι.

Γιατί η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε από το Σισμανόγλειο στον Ευαγγελισμό - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον πρόωρο θάνατό της
Αποτελεί ερώτημα εάν η άτυχη κοπέλα είχε ιστορικό επιληψίας ή καρδιακής βλάβης, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει μέχρι στιγμής με βεβαιότητα, ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο θάνατό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά
Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα Σαμαρά στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία» 24
Γεωργιάδης για Λένα Σαμαρά: Εξετάστηκε από νευρολόγο στο Σισμανόγλειο που ζήτησε τη μεταφορά της στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού
Η Λένα Σαμαρά, υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την οικογένειά της στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό - Ο υπουργός Υγείας απαντά σε όσους υποστηρίζουν ότι η μετακίνησή της έγινε λόγω έλλειψης προσωπικού
Άδωνις Γεωργιάδης 28
Συγκλονισμένος ο Κώστας Καραμανλής με τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - «Φίλε Αντώνη η σκέψη μας είναι σε εσάς»
Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, έκανε μία ανάρτηση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποία είχαν έρθει «κοντά» πολιτικά το τελευταίο διάστημα
Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς 1
Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά που «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών
Η 34χρονη Λένα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον Ευαγγελισμό, όπου και κατέληξε
Η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, ο γιος του Κώστας, η κόρη του Λένα και η σύζυγός του, Γεωργία Σαμαρά 44
