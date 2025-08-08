Λένα Σαμαρά: Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου η κηδεία της – Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά το θάνατό της

Το τελευταίο «αντίο» καλείται να πει στο παιδί του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με ανάρτησή του, η κηδεία της κόρης του, Λένας Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρα (11.08.2025).

Ανείπωτη είναι η θλίψη που βιώνει η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, μετά τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, η οποία «έφυγε» το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών, συγκλονίζοντας τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο.

Η Λένα Σαμαρά, νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου κατέληξε, αφού υπέστη και ανακοπή.

Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βιώνει τον μεγαλύτερο πόνο ενός γονέα.

Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook το μεσημέρι της Παρασκευής, η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει στις 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών στις 13:00 το μεσημέρι.