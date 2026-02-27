Live: Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη στη Βουλή για τις υποκλοπές: «Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν εσείς επί πρωθυπουργίας Τσίπρα»

Τα ξίφη τους διασταυρώνουν στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ενεργειακή πολιτική.

Την συζήτηση ξεκίνησε ως είθισται ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναπτύσσοντας την ερώτησή του που αφορά στην ενεργειακή ακρίβεια. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε καθαρές απαντήσεις για τα εθνικά και αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλησε για ιστορική απόφαση που δικαιώνει όχι μόνο τον ίδιο «αλλά και όσους τολμησαν να σταθούν ακλόνητα απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές. Συνιστά ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την εποπτεία σας», όπως είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι θλιβερές. Αντί να απολογηθείτε επιτίθεστε με θράσος λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις της και τις εφαρμόζω». «Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όσο την εμπιστεύεστε εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα», είπε ακόμα.

Ο πρωθυπουργός παίρνοντας τον λόγο είπε ότι θα απαντήσει για το θέμα των υποκλοπών στην δευτερολογία του και αναφέρθηκε στα ενεργειακά λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: Η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ανάγκες της και παράλληλα εξάγει ρεύμα και προς πολλές χώρες. Και τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών ήταν, το α’ εξάμηνο του 2025, 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πρόσθεσε ότι: «Οι τιμές στην Ευρώπη συνολικά είναι πολύ υψηλότερες από ότι ήταν πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το κόστος για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη είναι περίπου 50% μεγαλύτερο. Είμασταν το 2019 μακράν η πιο ακριβή χώρα στην χονδρική τιμή ενέργειας στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση επιδότησε ένα μεγάλο μέρος της αύξησης – επιβάλλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρειών και στα διυλιστήρια που μας επέτρεψε να επιδοτήσουμε τα νοικοκυριά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε επίσης: «Το μείγμα ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης στηρίζεται σε δύο πυλώνες: διείσδυση των ΑΠΕ παράγουμε πάνω από 50% και θα ανέβει περισσότερο – ταυτόχρονα έχουμε κάνει μια στρατηγική επιλογή με την οποία υποθέτω ότι συμφωνείτε – ότι δεν μπορούμε να καλύπτουμε από ΑΠΕ θα το καλύπτουμε από φυσικό αέριο όχι από τη Ρωσία αλλά υγροποιημένο κατά προτίμηση από την Αμερική».

«Δεν είμαστε σε ενεργειακή γυάλα σε σχέση με την Ευρώπη για αυτό και η κυβέρνηση στις συζητήσεις στην Ευρώπη έχει προτάξει».

«Στην Ελλάδα έχουμε κάνει άλματα στις επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 400 εκατ., το 2024 1,5 δισ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις μας επιτρέπουν να διασυνδέσουν τα νησιά μας με σημαντικότερη αυτή της Κρήτης ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ένα νησί που θα επιβαρύνει το δίκτυο».

«Ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης κεφαλαίου για τις επενδύσεις, η ελληνική πολιτεία θα καλύψει το μερίδιό της. Η πολιτεία θα κατέχει πάντα τον πλειοψηφικό χαρακτήρα του ΑΔΜΗΕ.

«Αφήσατε υπονοούμενα για τα έγχρωμα τιμολόγια και αν προωθούν τον ανταγωνισμό. Σήμερα έχουμε 13 εταιρείες αλλά θέλουμε διαφάνεια για να βάλουμε μια τάξη στο χάος που επικρατούσε πριν καθιερωθούν τα έγχρωμα τιμολόγια. Η σύγκριση διαφορετικών τιμολογίων ήταν πρακτικά αδύνατη. Ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν σταθερά κλειδωμένα τιμολόγια για 12-24 μήνες ώστε να μην έχουν ανησυχία για την πορεία των τιμών. Και αυτό είναι μια ένδειξη υγείας και προόδου στην αγορά της λιανικής. Όπως επίσης είναι σημαντικά τα πορτοκαλί τιμολόγια που συνδέονται με τους έξυπνους μετρητές».

«Το κράτος δεν μπορεί να ζητήσει από μια εταιρεία να επιδοτήσει τις τιμές. Δεν φαντάζομαι ότι θέλετε να μετατρέψουμε τη ΔΕΗ στη χρεοκοπημένη εταιρία που παραλάβαμε. Η ΔΕΗ επενδύει σήμερα σε νέες τεχνολογίες και σε δίκτυα λιανικής».

Απευθυνόμενος σε όσους διαμαρτύρονταν από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ είπε: Τι λέτε; Με το αίμα του λαού; Δεν μετακομίζετε λίγο στο ΚΚΕ όπως έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα; Κυρία Αποστολάκη μην παίρνετε οργισμένο ύφος, αφήστε το αυτό για τις εξεταστικές».

«Το 2019 η Ελλάδα εισήγαγε 6 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ήμασταν ενεργειακό απολειφάδι. Σήμερα από τη χώρα περνούν 17 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και η χώρα έχει καταστεί ενεργειακός πόλος».

«Δώσαμε σάρκα και οστά στον Κάθετο Διάδρομο. Σήμερα η Ελλάδα συνδέει την ενεργειακή με την εξωτερική πολιτική. Όσο πιστεύουμε στις ΑΠΕ τόσο πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να ερευνήσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που μπορεί να διαθέτει. Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα υπάρχει ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά θαλάσσια τεμάχια που θα ξεκινήσουν από το 2027 και αυτή είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και θωρακίζεται εθνικά».