Live η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Υπενθυμίζει και υπογραμμίζει τη διαχρονική και δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, λέγοντας: «Ο ελληνικός πολιτισμός είναι για πάνω από 50 αιώνες ταυτισμένος με τη θάλασσα, 1000 τουλάχιστον χρόνια πριν από τις Μυκήνες και την Κνωσσό, όπως άλλωστε αποκαλύφθηκε από τις ανασκαφές της Κέρου. Γαλάζια είναι, λοιπόν, η πατρίδα της Ελλάδας μέσα στην πληρότητα του χρόνου.

Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως την Σικελία και την Μασσαλία αιώνες πριν από την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι και σήμερα η πατρίδα της γαλανόλευκης». Πρόκειται για σαφή θέση για τη θεμελιώδη θαλάσσια υπόσταση της Ελλάδας μέσα στο διάβα του χρόνου, θέση η οποία αναπτύσσεται σε αντιδιαστολή με την γνωστή αυθαίρετη φιλολογία τρίτων περί «γαλάζιας πατρίδας».