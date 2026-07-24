Live η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Ξεκίνησε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την οποία παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου άνοιξαν και οι προσκεκλημένοι άρχισαν να καταφθάνουν για τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση, η οποία φέτος πραγματοποιείται σε διαφορετικό περιβάλλον λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, η δεξίωση μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του Μεγάρου, καθώς οι προβλέψεις για βροχές και καταιγίδες οδήγησαν στην απόφαση να μην αξιοποιηθούν οι κήποι. Στη φετινή εκδήλωση έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα, αριθμός μεγαλύτερος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε πρόσκληση και στις συζύγους των πολιτικών προσώπων.
Υπενθυμίζει και υπογραμμίζει τη διαχρονική και δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, λέγοντας: «Ο ελληνικός πολιτισμός είναι για πάνω από 50 αιώνες ταυτισμένος με τη θάλασσα, 1000 τουλάχιστον χρόνια πριν από τις Μυκήνες και την Κνωσσό, όπως άλλωστε αποκαλύφθηκε από τις ανασκαφές της Κέρου. Γαλάζια είναι, λοιπόν, η πατρίδα της Ελλάδας μέσα στην πληρότητα του χρόνου.
Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως την Σικελία και την Μασσαλία αιώνες πριν από την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι και σήμερα η πατρίδα της γαλανόλευκης». Πρόκειται για σαφή θέση για τη θεμελιώδη θαλάσσια υπόσταση της Ελλάδας μέσα στο διάβα του χρόνου, θέση η οποία αναπτύσσεται σε αντιδιαστολή με την γνωστή αυθαίρετη φιλολογία τρίτων περί «γαλάζιας πατρίδας».
Αποδίδει έμφαση στην ενίσχυση της παιδείας, ως στρατηγική θωράκισης και ενίσχυσης της Ελλάδας, αλλά αναδεικνύει την κεντρική σημασία της ποίησης στην παιδεία. «Ας δώσουμε στα νέα παιδιά πρόσβαση στην ποίηση. Η ποίηση οπλίζει το πνεύμα με απλούς κώδικες ήθους, λογικής και πίστης. Κώδικες χρήσιμοι για να αγωνιζόμαστε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Για να γινόμαστε πολίτες στων ιδεών την πόλη».
Στρέφεται ευθέως κατά συμπεριφορών και νοοτροπιών διχασμού: «Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακάμψει». Και προσθέτει: «Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, αλλά και για τον λαό: Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος».
Υπογραμμίζει ακόμα ότι: «Η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα». Και τονίζει με νόημα ότι οι πολιτικοί πρέπει να δίνουν πρώτοι το παράδειγμα: «Δεν μπορούμε να ζητάμε ενότητα, όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση, ούτε μέτρο, όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι».
Τονίζει κατηγορηματικά ότι: «Ο κορυφαίος και αδιαπραγμάτευτος στόχος της Μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού έτσι ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής».
Εκτιμά ότι ο κορυφαίος αυτός στόχος της Μεταπολίτευσης συνδέεται άρρηκτα και οργανικά με όλους τους υπόλοιπους στόχους, αφού «η προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η μοναδική εθνική στρατηγική που εγγυάται ταυτόχρονα την οικονομική πρόοδο και την εθνική ασφάλεια».
Εκτιμά ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Υπογραμμίζει ότι για την ανάπτυξη της χώρας δεν αρκεί μόνο το κράτος. «Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν ότι ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί σε ευεργεσία για το κοινό καλό». Καλεί, δηλαδή, σε μια εθνική προσπάθεια στήριξης της προόδου της χώρας και ταυτόχρονα ενθαρρύνει την ενίσχυση της προσφοράς των ισχυρότερων, ως μια ηθική στάση, επιλογή, καθήκον και ευθύνη που καλούνται να αναλάβουν.
«Η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πιο δυνατά στο ακριτικό τόξο, από τον Έβρο ως την Κύπρο». Ο ΠτΔ ορίζει σαφώς το όριο του ελληνισμού σε ένα ενιαίο τόξο ανάμεσα στον Έβρο και την Κύπρο. Με αφορμή την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, καλεί για ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων σε όλο το ακριτικό τόξο από τον Έβρο ως την Κύπρο.
Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους προσκεκλημένους έχουν οι πρώτοι των πρώτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, Γιώργος Μυριάδης, με βαθμό 19,80, και Ανδρέας Οικονομόπουλος, με βαθμό 19,75.
Στη φετινή εκδήλωση έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα, αριθμός μεγαλύτερος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε πρόσκληση και στις συζύγους των πολιτικών προσώπων.