Live: Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

Την Δευτέρα θα γίνει τελικά η συνάντηση των αγροτών που δεν είχαν προσέλθει αρχικά στον διάλογο όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, «υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στη μια το μεσημέρι υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και ναι, πρώτα ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζητήσης, μόνο καλά αποτελέσματα μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα».

Επίσης, τόνισε ότι στόχος δεν είναι να βγει κάποιος νικητής από αυτό αλλά να βρεθούν λύσεις και να μην συμμετέχουν επίσης πρόσωπα που έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές.

Ο πρωθυπουργός θα συναντήσει αγρότες και κτηνοτρόφους. Δεν ζητάει πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Όπως υπάρχουν αγρότες που ανήκουν στη ΝΔ υπάρχουν και πολλοί που είναι σε άλλα κόμματα. Με αυτή τη λογική δεν έπρεπε να σας αντιμετωπίζω ως δημοσιογράφο αλλά ως υποψήφιο βουλευτή του ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ερωτηθείς τι να περιμένουν οι αγρότες είπε: «Να ακούσουμε αυτά που έχουν να πουν. Ήταν χρήσιμες οι επισημάνσεις των εκπροσώπων στην πρώτη συνάντηση για τοπικά θέματα. Επίσης η εξειδίκευση από την δική μας πλευρά όλων όσων έχουν ανακοινωθεί. Άλλα μέτρα δεν υπάρχουν. Έγιναν τεχνικές βελτιώσεις σημαντικές και χωρίς δημοσιονομικό κόστος αλλά εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος μπορεί να γίνουν δεκτές».

