Live: Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

Απαντήσεις για όλα τα θέματα της καθημερινότητας αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας θα κληθεί να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα για τις τιμές και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

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Ερωτηθείς για τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι «οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο το δυνατόν περισσότερα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα», κατηγορώντας, ωστόσο, την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε ένα «παιχνίδι πλειοδοσίας» για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.

Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν «στον σωστό χρόνο», όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας.

«Αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε στους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου.

«Αν πιστεύουν κάποιοι σε αυτή τη χώρα –και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση– ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, τότε είναι βαθύτατα γελασμένοι», σημείωσε και πρόσθεσε: «Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποιοι τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους τα λεφτά. Ήταν δανεικά από τις επόμενες γενιές».

Μαρινάκης: «Άστοχη» η δήλωση για τα «κόμματα των κακομοίρηδων» – «Η ΝΔ είναι λαϊκή παράταξη, όχι παράταξη λαϊκιστών»

Στις δηλώσεις του Σπύρου Κουλκουδίνα, αλλά και στην αναφορά του Χάρη Θεοχάρη περί «κομμάτων των κακομοίρηδων», κλήθηκε να απαντήσει ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για αποσπασματική παρουσίαση της πρώτης τοποθέτησης και χαρακτηρίζοντας «άστοχη» τη διατύπωση του δεύτερου.

Για τον κ. Κουλκουδίνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη», η οποία, εάν παρακολουθηθεί στο σύνολό της, όπως είπε, δείχνει ότι «κάθε άλλο παρά έλλειψη ενσυναίσθησης» υπήρχε στην τοποθέτησή του για την κρίση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και την ανάγκη στήριξης των πολιτών.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στον Χάρη Θεοχάρη, παρέπεμψε στη χαρακτηριστική φράση του πρωθυπουργού ότι «είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων», σημειώνοντας ότι η κυβερνητική πολιτική αποσκοπεί στη στήριξη και την ενίσχυση όλων των πολιτών, εν μέσω «πρωτοφανών, αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων», ακρίβειας και πληθωρισμού, με ιδιαίτερη στόχευση στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα.

«Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του πρωθυπουργού. Αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε.

«Η ΝΔ είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών –όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης– που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι «οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας είναι προφανώς άστοχη».

Όπως επισήμανε, ο ίδιος ο Χάρης Θεοχάρης «αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσης και ανασκεύασε», για να καταλήξει ότι αυτό που έχει σημασία είναι «η μεγάλη εικόνα», δηλαδή «η πολιτική, η λογική και η φιλοσοφία του ίδιου του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης».