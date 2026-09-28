Τρεις επιθέσεις σε χώρους της ΝΔ σε 24 ώρες: Μετά τον Λοβέρδο και την Κυψέλη, μπογιές και στο γραφείο του Παπαθανάση

Τα γραφεία του Νίκου Λοβέρδου, του Νίκου Παπαθανάση και της 6ης Δημοτικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, έπεσαν στόχοι επίθεσης από άγνωστους τις τελευταίες 24 ώρες, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Λοβέρδου στη Δάφνη (27.09.2026), άγνωστοι «χτύπησαν» και το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Τα δύο περιστατικά ακολούθησαν την επίθεση που σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητα των δραστών και αν πρόκειται για τα ίδια άτομα. Οι αστυνομικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να φτάσουν στα ίχνη τους.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, σε ανάρτηση που έκανε δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες με τις κόκκινες μπογιές στο γραφείο του, έγραψε πως ούτε φοβάται, ούτε πτοείται.

Με τη σειρά της, η Νέα Δημοκρατία έβγαλε νέα ανακοίνωση για τις 3 επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες, ζητώντας από τα κόμματα να καταδικάσουν τα περιστατικά και να σταματήσουν να κλείνουν το μάτι τους στους «τραμπούκους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκάλεσε μάλιστα τους άγνωστους «θρασύδειλους» που δεν κατάφεραν να φοβίσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά να τα συσπειρώσουν.

Αναλυτικά:

«Οι επιθέσεις των θρασύδειλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Τις πρώτες πρωινές ώρες, στόχος έγινε το πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο, μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Για ακόμα μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμα περισσότερο απέναντι σε όσους αφελώς πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες. Και καλούμε, εκ νέου, όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;

Νίκος Παπαθανάσης: «Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία»

Ο Νίκος Παπαθανάσης ανέβασε επίσης φωτογραφίες από τις κόκκινες μπογιές στο πολιτικό γραφείο του, καταδικάζοντας την επίθεση και στέλνοντας το μήνυμα πως ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία.

«Τα ξημερώματα, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι. Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση. Θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες όπως και τους συμπολίτες μου στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή. Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης.