Live η ημερίδα του newsit.gr για το Δημόσιο: Το νέο μοντέλο προσλήψεων και οι προοπτικές καριέρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη ημερίδα που διοργανώνει το Newsit.gr στο Embassy Theater στο Κολωνάκι, με θέμα «Νέα εποχή για τις προσλήψεις στο Δημόσιο: η φιλοσοφία της αλλαγής, η διαχρονική δυναμική και οι προοπτικές καριέρας».

Η ημερίδα του Newsit.gr επιχειρεί να αναδείξει το νέο μοντέλο στελέχωσης και προσλήψεων στο Δημόσιο, τις σύγχρονες ανάγκες δεξιοτήτων αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές που διαμορφώνονται, στο πλαίσιο ενός κράτους που φιλοδοξεί να καταστεί πιο εξωστρεφές, παραγωγικό και καινοτόμο.

Ανοίγοντας την ημερίδα, η διευθύντρια του Newsit.gr Κατερίνα Σερέτη καλωσόρισε τους παριστάμενους, σημειώνοντας: «Κύριε υπουργέ, κυρία υφυπουργέ, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση αυτή, η οποία θα εστιάσει στο νέο Δημόσιο, στη νέα εποχή στην οποία έχει μπει, στη φιλοσοφία που το διέπει και στις προοπτικές που υπάρχουν για όσους θέλουν να χτίσουν μια καριέρα στον τομέα αυτό». Όπως υπογράμμισε, μέσα από τη συζήτηση θα αναδειχθούν τόσο το νέο μοντέλο στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης όσο και οι αναδυόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον που αλλάζει.

«Ξεκινάμε λοιπόν χωρίς να χρονοτριβούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας στη σκηνή τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον δημοσιογράφο Νίκο Ευαγγελάτο, οι οποίοι άνοιξαν την ημερίδα με συζήτηση σε μορφή fireside chat, με αντικείμενο τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο και τη στρατηγική για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Στο πρώτο πάνελ, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, και ο δημοσιογράφος, Νίκος Ευαγγελάτος, αντάλλαξαν απόψεις για τη νέα πραγματικότητα του δημοσίου, με τον υπουργό να υπογραμμίζει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί. «Το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ σοβαρά βήματα» τόνισε ο κ. Λιβάνιος. «Υποστηρίζουμε την ελεύθερη αγορά, τον ανταγωνισμό, την ανάπτυξη της οικονομίας, την ιδιωτική πρωτοβουλία. Για να υπάρξει κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα σωστό κράτος, ένας σωστός ελεγκτικός μηχανισμός.» Ο υπουργός αναφέρθηκε στην κομβική αλλαγή φιλοσοφίας, από ένα «εσώστρεφες» δημόσιο σε ένα «πολιτοκεντρικό», όπου ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η ψηφιακή επανάσταση, με αιχμή του δόρατος το gov.gr, αποτελεί τον άξονα αυτού του μετασχηματισμού. Ο Θοδωρής Λιβάνιος περιέγραψε παραστατικά την παλαιά εικόνα του πολίτη ως «κλητήρα» που γύριζε από υπηρεσία σε υπηρεσία για να μαζέψει χαρτιά, κάνοντας ειδική μνεία στο «περιβόητο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης», ένα σύμβολο της γραφειοκρατίας που πλέον αποτελεί παρελθόν. «Στόχος είναι να απλοποιήσουμε διαδικασίες, να θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη αποτελεσματικότητα» υπογράμμισε.

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, η ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια ακόμα κεντρική πολιτική. «Θέλουμε λιγότερους υπαλλήλους σε γκισέ, λιγότερους υπαλλήλους να σφραγίζουν έγγραφα, και μπορούμε να βάλουμε περισσότερους δασκάλους, καθηγητές, γιατρούς, μηχανικούς, οικονομολόγους για να στελεχώσουν υπηρεσίες που πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη» εξήγησε.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ευαγγελάτος έθεσε το κρίσιμο ερώτημα για την ελκυστικότητα του δημοσίου για νέους, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς, τόσο ως χώρο εργασίας όσο και σε επίπεδο αμοιβών. Ο υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε την πρόκληση των μισθολογικών διαφορών σε κλάδους όπως οι μηχανικοί και οι επιστήμονες πληροφορικής, όπου ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει υψηλότερες απολαβές. Ωστόσο, παρουσίασε συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

«Έχουμε αρχίσει ένα πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων κατασκευής κοινωνικών κατοικιών για εργαζόμενους σε νησιά» δήλωσε, αναφέροντας ως παραδείγματα το Ρέθυμνο, τους Λειψούς και την Αστυπάλαια. Οι δράσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τους δήμους και τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα (με το παράδειγμα του Ιδρύματος Χατζηιωάννου που επιδοτεί γιατρούς), αποσκοπούν -όπως είπε- στο να καταστήσουν τις θέσεις εργασίας σε απομακρυσμένες περιοχές βιώσιμες και ελκυστικές.

Τη συζήτηση απασχόλησε και ο ρόλος του ΑΣΕΠ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Η ΕΣΔΔΑ, όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, στελεχώνεται πλέον από «πολύ υψηλού επιπέδου σπουδαστές» που επιλέγονται μέσω «απαιτητικής διαγωνιστικής διαδικασίας», ενώ το ΑΣΕΠ διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον έλεγχο των προσόντων. Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε επίσης την ανάγκη για επιτάχυνση των ρυθμών προσλήψεων, χωρίς εκπτώσεις στα κριτήρια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της αξιολόγησης και της κριτικής. «Η κριτική όχι μόνο είναι ευπρόσδεκτη, αλλά είναι και υποχρεωτική,» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος. «Το χειρότερο είναι να θεωρήσουμε ότι όλα είναι τέλεια και δεν χρειάζονται αλλαγή» πρόσθεσε. Ο υπουργός Εσωτερικών αποκάλυψε μάλιστα ότι πέρσι περίπου 70.000 πολίτες αξιολόγησαν τις υπηρεσίες του δημοσίου, παρέχοντας πολύτιμους δείκτες για τις προβληματικές περιοχές, όπως η γραφειοκρατία, το οδικό δίκτυο και οι καθυστερήσεις στις πολεοδομίες. «Όταν έχουμε μετρήσιμα δεδομένα, αξιοποιούμε τα δεδομένα σε συνεργασία με την αξιολόγηση και την κριτική των πολιτών και των χρηστών των υπηρεσιών, μπορούμε να διορθώσουμε και να εντοπίσουμε πραγματικά τα προβλήματα» επεσήμανε.

Ο Θοδωρής Λιβάνιος κατέληξε τονίζοντας ότι η προσπάθεια για ένα καλύτερο δημόσιο είναι μια διαρκής διαδικασία. «Θα πάρει χρόνο, θα γίνουν λάθη, αλλά θα χρειαστεί κόπος, συνέπεια και συνέχεια,» ανέφερε. Το υπουργείο Εσωτερικών, όπως επεσήμανε, δεν είναι πλέον μόνο ο διαχειριστής χρημάτων για τους δήμους, αλλά ένας φορέας που στοχεύει σε «χειροπιαστά αποτελέσματα», υλοποιώντας έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι θεματικές της ημερίδας του newsit.gr για το Δημόσιο

Μετά τη συζήτηση του Νίκου Ευαγγελάτου με τον Θοδωρή Λιβάνιο, ακολουθούν θεματικές ενότητες που εστιάζουν τόσο στη στελέχωση του «νέου Δημοσίου» όσο και στις δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση.

Στην πρώτη συζήτηση, με θέμα: «Υπηρετώντας το όραμα για μια δίκαιη, εξωστρεφή, παραγωγική και καινοτόμα Ελλάδα», συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Θάνος Παπαϊωάννου, η διοικήτρια της Εθνική Αρχή Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογκάκου, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών Γιάννης Φουστανάκης και ο συμπεριφορικός επιστήμονας Στέφανος Στασινόπουλος. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Ευαγγελία Τσικρίκα (κυβερνητικό ρεπορτάζ Newsit.gr και Alpha Tv).

Ακολουθεί ενότητα αφιερωμένη στις νέες επαγγελματικές προοπτικές και στις δεξιότητες που αναδεικνύονται στη δημόσια διοίκηση. Στη συζήτηση, με θέμα: «Νέες προοπτικές, ανερχόμενες ειδικότητες, σύγχρονες δεξιότητες», συμμετέχουν ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βάιος Λάππας, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Αγγελική Μπουρμπούλη και ο Ορφέας Σταύρου (CPsycol, Managingk Partner at Evalion-SHL Greece). Τον συντονισμό έχει η προϊσταμένη πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή.

Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στα εργαλεία που ανοίγουν νέες επαγγελματικές διαδρομές στο Δημόσιο. Στη συζήτηση, με θέμα: «Νέα εργαλεία, ορατές ευκαιρίες και σταδιοδρομία» συμμετέχουν ο Γιώργος Φράγκος (Partner, Human Capital Leader, Deloitte Greece), ο Χαράλαμπος Σάμιος (Διευθύνων Σύμβουλος O1 Solutions Hellas), ο Νικόλαος Βένιος (Project Manager, Byte), ο Σταύρος Ιωάννου –Σκέντερ (Group IT Director, Bright Group). Τη συζήτηση συντονίζει η διευθύντρια του Newsit.gr Κατερίνα Σερέτη.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση σε μορφή fireside chat ανάμεσα στην υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη και την Κατερίνα Σερέτη, με αντικείμενο τις προοπτικές εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση και τις αλλαγές που δρομολογούνται για τη λειτουργία του κράτους τα επόμενα χρόνια.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανάδειξης του «Νέου Δημοσίου», με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια διοίκηση καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.