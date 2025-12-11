Live: Ο Γιώργος Ξυλούρης ή Φραπές καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες καταθέσεις είναι η σημερινή στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα καταθέσει ο Γιώργος Ξυλούρης που έχει γίνει γνωστός στο πανελλήνιο ως «Φραπές».

Και αυτό αποδείχθηκε από την πρώτη στιγμή καθώς ξεκίνησε με ένταση με το «καλημέρα σας» με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει διακόπτοντας τον πρόεδρο της επιτροπής στην εισαγωγή του ζητώντας να της δώσει τον λόγο. Μάλιστα από την αρχή η κα Κωνσταντοπούλου ήταν εριστική λέγοντας: φοβάστε για τον Φραπέ.

Στην έκκληση του Προέδρου της εξεταστικής κ. Νικολακόπουλου να μην παίρνει μόνη της το λόγο η κα Κωνσταντοπούλου η οποία φώναζε: «Κολλητέ του Τριαντόπουλου» του είπε: «Γιατί, θα με δείρετε;».

Ήδη ζήτησαν και πήραν τον λόγο εισαγωγικά από όλα τα κόμματα με διάφορα αιτήματα ενώ ένας έξω αυτών σήκωσε και ένα κηδειόχαρτο.

Στις 10:38 ο Γιώργος Ξυλούρης εισήλθε στην αίθουσα και όταν του ζητήθηκε να πει το ονοματεπώνυμό του πήγε να βγάλει ταυτότητα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος τον ρώτησε γιατί δεν προσήλθε στην Επιτροπή την πρώτη φορά.

Ο ίδιος προσκόμισε ένα έγγραφο στην επιτροπή και ζήτησε το λόγο για ένα λεπτό. Το έγγραφο ήταν ένα πολυσέλιδο υπόμνημα.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγω και η οικογενεια μου σαν τον χειρότερο εγκληματία. Δεν έχω μάθει γιατί κατηγορούμαι. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει κανένα ευρώ παράνομα. Έχω υποστεί εξευτελισμο και ρετσινιά». Είπε ότι θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει σε κανένα ερώτημα.

Ο Γιώργος Ξυλούρης προσήλθε χωρίς να έχει μία «μπουλντόζα έγγραφα» όπως έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Υποστήριξε ότι επειδή δεν γνωρίζει σε ποιο στάδιο είναι κατηγορούμενος, δεν θέλει να πει κάτι για να μην επιβαρύνει την θέση του.

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση

Σε ερώτηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο Γιώργος Ξυλούρης είπε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της επιτροπής. Δεν απαξιώνω την επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή». Απευθυνόμενος στον κ. Νικολακόπουλο, ανέφερε ότι «Δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις να ταπεινώσουν, να ξεφτιλίσουν, να πουν ό,τι θέλουν οι συναδέλφοι σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που δε γνωρίζω».

Στην ερώτηση, δε, εάν θα δεχθεί ερωτήσεις «για άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν την προσωπική σας εμπλοκή», ο κ. Ξυλούρης είπε ότι «Δεν με αφορούν εμένα τα άλλα πράγματα. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτκή, είτε Ευρωπαίος είναι είτε φυσικός δικαστής, όταν καλεστώ. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες; Όταν καλεστώ, θα καταθέσω εκεί».

«Σέβομαι απόλυτα το Σύνταγμα και την επιτροπή. Δεν έδωσα ποτέ καμία συνέντευξη για φακέλους, φορτωτές και μαραθώνιους δρόμους», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης, μετά τις τοποθετήσεις των βουλευτών μελών της εξεταστικής.

«Να πάω στον εισαγγελέα, μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς»

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία ερώτηση, σεβαστείτε τη διαδικασία», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης όταν ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, άρχισε να κάνει ερωτήσεις.

«Μη με βάζετε σε διαδικασία να απαντήσω. Όσα πράγματα γνωρίζω θα πάω στον δικαστή να τα καταθέσω», επέμεινε. «Δεν μπορώ να απαντήσω. Ξέρω τι συμβαίνει, όταν κληθώ θα τα απαντήσω», εξακολούθησε να λέει.

Σε ερώτηση για την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, είπε πως αν είναι αρμοδιότητά σας να βγάλετε τις συνδιαλέξεις ενώ απάντησε πως την συνάντησε τρεις φορές. «Αρχίστε τη διαδικασία να πάω στον εισαγγελέα. Μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς και μας βλέπει όλη η Ελλάδα», τόνισε.

«Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής»

«Έχω το δικαίωμα της σιωπής, επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» επέμεινε να απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στις ερωτήσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη.

Ένταση επικράτησε όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τον ρώτησε, επικαλούμενη τις επισυνδέσεις με συνομιλίες του Γιώργου Ξυλούρη, για τη σχέση του με τη Δεξιά. «Είχα ποτέ σχέση με τη Δεξιά για να με διαγράψουνε, πού το ξέρετε εσείς», είπε εκνευρισμένος ο αγροτοσυνδικαλιστής με τη βουλευτή να τον καλεί να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής της και να μην κουνάει το χέρι του. «Σας ζητώ χίλια συγγνώμη», της απάντησε.

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, να πάρει τον λόγο, με τη Ζωή Κωνταντοπούλου να φωνάζει «γιατί βιάζεστε κ. Νικολακόπουλε να ολοκληρώνονται οι ερωτήσεις;».

Σε αυτό το σημείο ο Ανδρέας Νικολακόπουλος ζήτησε να γραφτεί στα πρακτικά ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρεμβαίνει συνεχώς και διακόπτει τη διαδικασία.