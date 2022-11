Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν την Κυριακή (20.11.2022) έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας στη Λιβύη. «Εξαγριωμένοι», υποτίθεται, διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν και φώναζαν συνθήματα κατά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με αφορμή την ακύρωση της επίσκεψής του στην Τρίπολη!

Ο Νίκος Δένδιας είχε προγραμματίσει επίσκεψη στη Λιβύη την περασμένη Πέμπτη (17.11.2022) και δέχτηκε να συναντήσει στην Τρίπολη τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου, Μοχάμεντ Μένφι, αλλά η υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης Νάιλα Μανγκούς προσπάθησε να του στήσει παγίδα και πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτεί. Ο Έλληνας υπουργός αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο και ύστερα από σχεδόν 1,5 ώρα, αναχώρησε για τη Βεγγάζη.

Το διπλωματικό επεισόδιο που δημιουργήθηκε επιχείρησε να εκμεταλλευθεί στο έπακρο η Τουρκία, η οποία έχει υπογράψει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο με την μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης. Έτσι, μετά τα δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο κατά του Νίκου Δένδια, ήρθε και η… συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Τρίπολη.

Το «εξαγριωμένο» πλήθος έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας κρατούσε πλακάτ και φώναζε συνθήματα όπως: «Η Λιβύη θέλει ειρήνη, η Ελλάδα υποστηρίζει τον πόλεμο», «ο Δένδιας είναι σύμμαχος με εγκληματίες πολέμου», «Δένδια, τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα», «υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια σύνορά μας με αίμα».

Protests against Greece in Tripoli today. The protesters held anti-Greece placards: “Libya desires peace and Greece supports war” “Dendias is an ally to war criminals” “Libyan interests first” “Dendias your hands are stained with blood” “We defend our maritime borders with blood” pic.twitter.com/h05YwgjFiu

Angry protesters marched outside #Greece’s Embassy in Tripoli demanding the Greek diplomatic mission leave immediately. The protesters scuffled with police as anger mounted against Greece over what the protesters said was a "diplomatic insult” to #Libya by FM Nikos Dendias. pic.twitter.com/udYH0sdMpu