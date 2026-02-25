Μακάριος Λαζαρίδης για Νίκο Δένδια: Να μην ρίχνει νερό στο μύλο της εσωστρέφειας

Συνέχεια στην κριτική του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, υπερασπιζόμενος την πρόσφατη τοποθέτηση του που προκάλεσε συζητήσεις στο εσωτερικό της παράταξης.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (25.02.2026) στον ΣΚΑΪ, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι έχει τοποθετηθεί «πάρα πολύ καθαρά» για τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, επιμένοντας ότι γνωρίζει «πολύ καλά το DNA» της Νέας Δημοκρατίας και τα εσωτερικά της ζητήματα, καθώς –όπως είπε– βρίσκεται στην παράταξη από το 1984.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, έσπευσε να τονίσει ότι η σχέση της ΝΔ με τους πολίτες που τη στηρίζουν διαχρονικά παραμένει ισχυρή, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι έχει ενισχυθεί, ιδίως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. «Από κει και πέρα νομίζω πως αυτά που είχα να πω τα είπα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αποφυγής εσωστρέφειας ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, τις οποίες τοποθέτησε χρονικά «σε έναν χρόνο και κάτι». Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης και της παράταξης πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του προεκλογικού προγράμματος, η παρουσίαση του σχεδίου για την «Ελλάδα του 2030» και η επίτευξη του στόχου για τρίτη τετραετία.

Λαζαρίδης: «Ρωτήστε τον Δένδια αν είναι μικρά τα ποσοστά της ΝΔ»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι όλοι θα κριθούν από το αποτέλεσμα που θα φέρουν στη ΝΔ, ο καθένας στο πεδίο ευθύνης του. «Στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε όλοι. Ο καθένας στο θεματικό πεδίο το οποίο έχει αναλάβει και θα κριθούμε από το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρουμε στη ΝΔ. Από κει και πέρα θεωρώ πως πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί, έτσι ώστε με δηλώσεις που μπορεί ενίοτε μπορεί ακόμη και να παρερμηνευτούν, να μην ρίχνουν νερό στον μύλο μιας εσωστρέφειας που δεν οδηγεί πουθενά και στο τέλος δεν ενδιαφέρει και τους πολίτες» επεσήμανε.

Οι αιχμές προς τον υπουργό Άμυνας συνεχίστηκαν και όταν ρωτήθηκε για την αναφορά Δένδια στα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις. «Ρωτήστε τον κ. Δένδια για αυτό. Όχι εμένα. Για μένα δεν είναι λίγο», ανέφερε ο βουλευτής Καβάλας.