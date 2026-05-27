Γραβριήλ Σακελλαρίδης για Αλέξη Τσίπρα: Δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξί φλας 

Αιχμές με πολλαπλούς αποδέκτες άφησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», υποστηρίζοντας ότι η Νέα Αριστερά βλέπει πίσω από το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού μια προσπάθεια ταυτόχρονης απεύθυνσης σε διαφορετικά πολιτικά ακροατήρια.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και προεδρεύων του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) στο Action24 την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», σημείωσε ότι «ήταν γενικόλογη» και πως δεν άκουσε «κάτι διαφορετικό από όσα ακούγαμε το 2023, το 2022, το 2021».

Με ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι ακόμη και η επιλογή του ονόματος του νέου κόμματος λειτουργεί, όπως είπε, σε δύο επίπεδα. «Πολύς κόσμος θα το βλέπει με ένα λάμδα, με την παραπομπή στον ιστορικό Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό και στον Άρη Βελουχιώτη. Πολύς κόσμος θα το ακούει με δύο λάμδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παίζει σε δύο ακροατήρια ταυτόχρονα»

Κατά τον ίδιο, αυτή η διπλή ανάγνωση δεν είναι τυχαία. «Πάλι και με το όνομα παίζει και στα δύο ακροατήρια ταυτόχρονα», είπε, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο στοιχείο θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτικό προσόν, εφόσον όμως υπήρχε «ραχοκοκαλιά πολιτική και ιδεολογική» ικανή να απαντήσει στα προβλήματα που, όπως σημείωσε, προκαλεί η κυβέρνηση.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, λέγοντας πως ήταν βέβαιος ότι ο Αλέξης Τσίπρας «θα προσπαθούσε να χτίσει πάνω στην Αριστερά, που είναι ο φυσικός του χώρος», για να προσθέσει με νόημα: «Οπως ήμουν σίγουρος γι’ αυτό, είμαι και πολύ σίγουρος ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσουμε να το δούμε».

Σύμφωνα με τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, το πρόβλημα του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι απλώς ιδεολογικό. «Δεν είναι ότι είναι πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε ένας αριστερός ή κεντρώος πολίτης», είπε, αλλά ότι «μπορεί να πει την ίδια στιγμή πράγματα τα οποία είναι και αριστερά και δεξιά», προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια.

Ο ίδιος συνέδεσε αυτή την τακτική με το πολιτικό κόστος που, όπως είπε, πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023. «Αυτό δημιουργεί μία εγγενή αντίφαση. Δεν έχει την απαραίτητη αξιοπιστία η οποία χρειάζεται για να μπορέσει να εμπνεύσει ξανά τον κόσμο», τόνισε.

«Ακούσαμε γενικόλογες διακηρύξεις»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι γύρω από την εμφάνιση Τσίπρα υπήρξε προσδοκία. «Χθες (σσ 26.05.2026) όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε είχε μία πραγματική αγωνία να υπάρξει μία διέξοδος και έβλεπες τον Αλέξη Τσίπρα με μία προσμονή, μία αναζήτηση της ελπίδας που έχει χαθεί», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται στη στόχευση ακροατηρίων. «Καλά κάνει και στοχεύει σε ακροατήρια. Το θέμα είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα να έχει την πολιτική καθαρότητα ώστε να τοποθετείται στα κρίσιμα και στα δύσκολα», είπε, προσθέτοντας ότι «χθες δεν ακούσαμε τοποθετήσεις, ακούσαμε γενικόλογες διακηρύξεις».

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς άνοιξε και το ζήτημα των σχέσεων στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, αφήνοντας αιχμές τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για το νέο κόμμα Τσίπρα. «Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να πέσει ο Μητσοτάκης, κόμματα τα οποία σήμερα εμφανίζονται στο 12%, 13%, 14% στις δημοσκοπήσεις, όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, θα έπρεπε να συμπεριφέρονται με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο ηγεμονικό», σημείωσε.

Κατά τον ίδιο, οι πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση «θα έπρεπε και να συζητάνε μεταξύ τους», ιδίως εφόσον, όπως είπε, οι δημοσκοπήσεις αφήνουν περιθώριο για «μαθηματικές ασκήσεις».