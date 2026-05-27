Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: Επαναστάτης του κουραμπιέ, οι γνήσιοι αριστεροί μπορεί και να ενοχλούνται που καπηλεύεται την ιστορία του ΕΛΑΣ

Με οξύτατους χαρακτηρισμούς επιτέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα, στον απόηχο της παρουσίας του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», χαρακτηρίζοντας «απολύτως λάθος» την επιλογή του ονόματος και του συμβόλου. Μιλώντας την Τετάρτη (27.05.2026) στον Real FM, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, παρά το επικοινωνιακό rebranding των τελευταίων μηνών, «αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έβαλε στο στόχαστρο το νέο κόμμα, την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», λέγοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας «πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε σε ένα κόμμα που το είπε ΕΛΑΣ». Με εμφανώς ειρωνική διάθεση, πρόσθεσε ότι στο ευρύ κοινό το όνομα θα παραπέμπει στην Ελληνική Αστυνομία: «Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την Ελληνική Αστυνομία».

Η επίθεση του υπουργού Υγείας δεν περιορίστηκε στο όνομα. Σχολιάζοντας το έμβλημα του νέου φορέα, ανέφερε ότι το «Α» παραπέμπει, κατά την άποψή του, «σε αναρχισμό και επανάσταση», για να προσθέσει με τη χαρακτηριστική του αιχμή ότι «ο Τσίπρας είναι επαναστάτης του κουραμπιέ». Μίλησε ακόμη για «αχταρμά» με εμφυλιοπολεμικές αναφορές, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει».

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος δεν είναι απλώς ατυχείς επιλογές, αλλά ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις και στον ίδιο τον χώρο της Αριστεράς. «Κάποιους γνήσιους αριστερούς μπορεί και να τους ενοχλεί», είπε, προσθέτοντας ότι για όσους «αντιλαμβάνονται την ιστορία με σοβαρότητα» μπορεί να είναι ενοχλητικό «που κάποιος καπηλεύεται την ιστορία του ΕΛΑΣ».

Στο ίδιο ύφος σχολίασε και τις «7 δεσμεύσεις» που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο, χαρακτηρίζοντάς τες «δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία». Ειδικά για τη δέσμευση περί αξιοπρεπούς ζωής, σχολίασε σκωπτικά: «Φοβερή ιδέα, τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει».

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα θα επηρεάσει πρωτίστως τον χώρο της αντιπολίτευσης και ειδικά το ΠΑΣΟΚ. «Θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει στον αριστερό χώρο και άρα θα συγκρουστεί τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με τις υπόλοιπες δυνάμεις της Αριστεράς.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η αποχώρηση Τσίπρα από την πρώτη γραμμή ήταν «fake news», λέγοντας πως «δεν έφυγε ποτέ». Όπως ανέφερε, ο πρώην πρωθυπουργός είχε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, από την ανάδειξη Κασσελάκη έως τις διασπάσεις και την αποδυνάμωση της ηγεσίας Φάμελλου.

Τι είπε για τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τη μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος του. Αν και είπε ότι «συμπαθεί» το ΠΑΣΟΚ λόγω της κοινής πορείας στα χρόνια του πρώτου μνημονίου, χαρακτήρισε «τραγωδία» για τον χώρο την ηγεσία Ανδρουλάκη. «Αν ήταν στο 20% ο Ανδρουλάκης, δεν θα έκανε κόμμα ο Τσίπρας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη δικαστική αντιπαράθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε ότι άσκησε πολιτική κριτική και όχι κατηγορία περί παρανομίας. «Σοβαρός πολιτικός αρχηγός μήνυση δεν κάνει», είπε, ενώ έκλεισε με προσωπική αιχμή για το ύφος του κ. Ανδρουλάκη: «Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής. Το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος».