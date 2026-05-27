Η ανθρωπογεωγραφία της συγκέντρωσης στο Θησείο, οι πιστοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα και οι διαφορές με το παρελθόν

Χιλιάδες άνθρωποι, ηλικίες πάνω από 50 ετών, παλιοί σύντροφοι αλλά και άτομα που ταξίδεψαν από την επαρχία συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία της χθεσινής συγκέντρωσης του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο όπου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη κι ανακοινώθηκε το όνομα του νέο κόμματος του.



Το Φεβρουάριο του 2008 ο Αλέξης Τσίπρας αναλαμβάνει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα χρόνο αργότερα στις εκλογές του 2009 το κόμμα που ηγείται σε ηλικία μόλις 33 ετών καταλαμβάνει 4,6%. Το 2012 εκτοξεύει τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στο 26,89% ενώ το 2015 καταφέρνει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ταξίδι στην εξουσία διαρκεί τέσσερα χρόνια, καθώς το 2019 χάνει τις εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται με τον κόμμα την Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να συρρικνώνεται στο 17,83%. Ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τις διαδικασίες της διαδοχής του, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 παραιτείται κι από το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε την Ελλάδα. Χθες το βράδυ (26.05.2026) και μέσα σε ένα ενθουσιασμένο πλήθος, ανακοινώνει στην πλατεία του Θησείου και με φόντο την Ακρόπολη την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), το νέο κόμμα που θα ηγείται.



Τα χρόνια που ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής του τόπου, χιλιάδες ήταν αυτοί που βρέθηκαν δίπλα. Πολλοί από αυτούς παρέμειναν διαχρονικά σύντροφοι του και υποστηρικτές του, με κάποιους άλλους συνδέθηκε παροδικά κι εξαιτίας των συνιστωσών του 2012, ενώ υπήρξαν κι αυτοί που θεωρήσαν ότι χάθηκε η επαναστατική διάθεση της πρώτης φοράς Αριστερά.



Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος και οι εξελίξεις μεταλλάσσουν κόμματα και πολιτικές τοποθετήσεις. Το λίγο πιο αριστερά ή δεξιά και η διεκδίκηση του κέντρου αποτελεί μια συνήθη τακτική που ακολουθούν τα πολιτικοί σχηματισμοί προκειμένου να διεκδικήσουν περισσότερους ψήφους. Ωστόσο κανείς δεν έχει προχωρήσει σε ριζική αλλαγή ιδεολογικού προσανατολισμού ή ταυτότητας.



Η χθεσινή συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, είχε πολλές διαφορές από αυτές του παρελθόντος κι ειδικά της επταετίας από το 2012 έως το 2019.



Ο καθένας θα μπορούσε να παρατηρήσει τις αλλαγές τόσο στην ανθρωπογεωγραφία όσο και στα συνθήματα. Οι πλειοψηφία των παρευρισκόμενων ήταν από 45 κι άνω, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν βρέθηκαν κάτω από την Ακρόπολη για να πανηγυρίσουν και να φωνάζουν συνθήματα , αλλά να ακούσουν τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις του νέου αριστερού κόμματος.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο κόσμος που βρέθηκε χθες το βράδυ στο Θησείο ξεπέρασε τις 4000 με αρκετούς από αυτούς να έχουν ταξιδέψει από την επαρχία. Αν και για ακόμα μια φορά τηρήθηκε η «ώρα ΠΑΣΟΚ» καθώς ο πρόεδρος πλέον της «ΕΛΑΣ» ξεκίνησε να μιλάει με 45 λεπτά καθυστέρηση, δεν ίσχυε το ίδιο και με τους ακροατές του. Σε αντίθεση με το παρελθόν η πλατεία του Θησείου άρχισε να γεμίζει αρκετή ώρα πριν της έναρξη της εκδήλωσης κι ήδη στις 7:15 είχαν συγκεντρωθεί περίπου 1.500 άτομα.



Με τη μουσική Σταμάτη Κραουνάκη να παίζει στη διαπασών και το «Bella Ciao» να ακούγεται μόνο μια φορά, οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης δεν θέλησαν να περάσουν επαναστατικές νότες, αλλά ότι κάτι νέο έρχεται.

Όπως και να έχει το μόνο σίγουρο πλέον είναι ότι η κεντροαριστερά περνάει σε νέα φάση, καθώς η «ΕΛΑΣ» αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο των κομμάτων που έχουν παρόμοια η ακόμα και ίδια ταυτότητα.