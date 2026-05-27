Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: Προϊόν μάρκετινγκ το νέο κόμμα, χωρίς πολιτική ουσία

Σκληρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στο νέο κόμμα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς, με το ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να αποδομήσει εξαρχής την νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) στο ΕΡΤnews την ανακοίνωση του κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» από τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για νέα πολιτική πρόταση, αλλά για ένα σχήμα που «μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους περί πίεσης στο ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος». Αντιθέτως, έκανε λόγο για «πολιτική τρικυμία», σχολιάζοντας ότι από τη μία το νέο κόμμα εμφανίζεται ως φορέας της Κεντροαριστεράς και από την άλλη στελέχη του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού δηλώνουν πως δεν πρόκειται για όμορο χώρο με αυτόν της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο ίδιος μίλησε για σύγχυση ως προς το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα, σημειώνοντας ότι «ο συντάκτης του μανιφέστου παραδέχεται ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος του κ. Τσίπρα η Δεξιά». «Με τόση διαφήμιση θα περίμενε κανείς να έχει αυτοδυναμία ο κ. Τσίπρας», είπε δηκτικά, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που, όπως ανέφερε, προαναγγέλλονται εδώ και εβδομάδες.

«Προϊόν μάρκετινγκ, όχι πολιτική πρόταση»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για το όνομα, τα χρώματα και το πρώτο στίγμα του νέου κόμματος, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν «έλλειψη πολιτικής ουσίας» και προσπάθεια να γίνει viral. «Στη διακήρυξη λέγονται σε πολλά σημεία όσα ήδη λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά με λιγότερες γωνίες, γιατί δεν επιθυμεί να έρθει σε ρήξη με συμφέροντα», ανέφερε.

«Πιο πολύ μου μοιάζει σαν ένα προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κ. Τσίπρα, με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση, παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε, μάλιστα, το νέο εγχείρημα «ιδιωτικό κόμμα», σημειώνοντας ότι ιδρύεται χωρίς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και «με τάση απομάκρυνσής τους». Κατά τον ίδιο, οι τρεις διασπάσεις που ακολούθησαν από το 2023 «φαίνεται ότι έγιναν με τις ευλογίες» του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν παραπέμπει σε πολιτικό ικανό να δημιουργήσει «ενωτικό ρεύμα».

Το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο δέος

Αναφερόμενος στα σενάρια συνεργασιών, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε υποθετικά σενάρια, τα οποία, όπως είπε, αποκλείει και το ίδιο το κόμμα Τσίπρα. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια για χαμένη ψήφο ή για ψήφο που κρατά τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τον «δημοκρατικό κόσμο» να κάνει καθαρές επιλογές, προειδοποιώντας ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη αλλά όχι αυτοδύναμη, «θα αναγκαστεί να κυβερνήσει με τον κ. Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου».

Αντιπαρέβαλε δε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι διαθέτει πολιτικό σχέδιο «που στηρίζει την κοινωνία», βάζει στο επίκεντρο την εργασία, τα funds, τις απευθείας αναθέσεις και τη σύγκρουση με τα καρτέλ. «Ποιοι έδωσαν τη μάχη με τα καρτέλ και στάθηκαν απέναντι στο καθεστώς αποκαλύπτοντας σκάνδαλα; Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ήταν άλλοι που παρέμειναν άφωνοι τόσα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι η ΝΔ επιλέγει να επαναφέρει διαρκώς τον Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο, επειδή «δεν μπορεί να νικήσει με θετικό αφήγημα». Όπως είπε, μόνο μέσα από «εμφυλιοπολεμικό και διχαστικό κλίμα» μπορεί να επιχειρήσει αντισυσπείρωση, ενώ αυτό που «τρέμει» πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «η πιθανότητα ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη».

Τι είπε για Γεωργιάδη και Καραμανλή

Στρέφοντας τα πυρά του και κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «εμμονή» με τον Νίκο Ανδρουλάκη και κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι «περιφέρει τον ιό της λάσπης» στην πολιτική ζωή. Παράλληλα, αναφερόμενος στις υποκλοπές και την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, υποστήριξε ότι όταν δεν υπάρχουν φυσικοί φάκελοι για τις εγκρίσεις των επισυνδέσεων, «καταρρέει όλο το αφήγημα περί νομιμότητας».