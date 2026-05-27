Τάκης Θεοδωρικάκος για το κόμμα «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα: «Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα»

Μετωπική επίθεση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» εξαπέλυσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιχειρώντας να ταυτίσει το νέο πολιτικό εγχείρημα με τις πιο συγκρουσιακές στιγμές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι το «κεφάλαιο 2» του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί ουσιαστικά «επανάληψη του κεφαλαίου 1», κάνοντας λόγο για «παλαιά ιδεοληπτική αριστερή ρητορική».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επέμεινε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του κόμμα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» επιχειρεί να επιστρέψουν στο πολιτικό σκηνικό χωρίς να δώσουν απαντήσεις για τις επιλογές της περιόδου 2015-2019. «Παραλείπει να πει στους Έλληνες οτιδήποτε για τη βαριά υπερφορολόγηση που είχε επιβάλει, η οποία διέλυσε πολύ συνειδητά τη μεσαία τάξη», ανέφερε, βάζοντας στο κάδρο τόσο την οικονομική πολιτική εκείνης της περιόδου όσο και το πολιτικό ύφος της τότε διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέσυρε σχεδόν ολόκληρο το αντι-ΣΥΡΙΖΑ οπλοστάσιο της Νέας Δημοκρατίας, από το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls έως τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ και το κλίμα πόλωσης της περιόδου εκείνης. «Δεν λέει κουβέντα για το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν λέει κουβέντα για τη συνεργασία του με την ακροδεξιά. Δεν λέει κουβέντα για το τοξικό και διχαστικό κλίμα, εκείνα τα περίφημα “είτε τους τελειώνουμε είτε μας τελειώνουν”», είπε χαρακτηριστικά.

«Η παρουσία του κ. Τσίπρα διευκολύνει να τεθούν τα πραγματικά διλήμματα»

Σε μια αποστροφή με σαφή πολιτική στόχευση, πρόσθεσε: «Λες και είμαστε αλλοεθνείς σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε όλοι Έλληνες», επιχειρώντας να αναδείξει εκ νέου τη διαχωριστική γραμμή που θέλει να θέσει η κυβέρνηση ανάμεσα στη σημερινή πολιτική συγκυρία και στην περίοδο του 2015.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ακόμη ότι η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ και προεξόφλησε σύγκρουση για τη δεύτερη θέση στον χώρο της αντιπολίτευσης. «Η παρουσία του κ. Τσίπρα διευκολύνει να τεθούν τα πραγματικά διλήμματα», σημείωσε, περιγράφοντας το πολιτικό σκηνικό ως αντιπαράθεση ανάμεσα στη «σταθερότητα» της κυβέρνησης και στα «πειράματα του 2015».

«Το πραγματικό δίλημμα θα είναι: με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σταθερή πορεία βελτίωσης της οικονομίας ή επιστροφή στα πειράματα Τσίπρα και λοιπών αριστερών δυνάμεων του 2015, τα οποία παραλίγο να τινάξουν τη χώρα στον αέρα», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, επιχείρησε να αντικρούσει την κριτική του πρώην πρωθυπουργού για την οικονομία, επικαλούμενος την πορεία της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Όπως ανέφερε, στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ δημιουργήθηκαν 650.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έφτασε τα 1.500 ευρώ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπερασπίστηκε και τα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια, κάνοντας ειδική αναφορά στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βασικά είδη και καύσιμα. «Εάν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, ο πληθωρισμός θα ήταν πολύ υψηλότερος», είπε, για να προσθέσει με νόημα ότι «ο κ. Τσίπρας δεν τόλμησε ποτέ του να πάρει τέτοιου είδους μέτρα».

Τι είπε για Σαμαρά και Καραμανλή

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επιχείρησε να κρατήσει ισορροπίες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο πρώην πρωθυπουργούς «που έχουν τις απόψεις τους», αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν ταυτίζεται με αυτές. Έσπευσε, πάντως, να διαφοροποιήσει τις δύο περιπτώσεις, λέγοντας με νόημα ότι «δεν είναι ίδια αυτά που λέει ο κ. Καραμανλής με όσα έχει πει ο κ. Σαμαράς».