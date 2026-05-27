Νίκη Κεραμέως για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο κόμμα, ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, άσκησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σχολιάζοντας την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού και το περιεχόμενο της ιδρυτικής του ομιλίας στο Θησείο.

Η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», δεν φέρνει τίποτα καινούργιο στην πολιτική σκηνή, αλλά επιχειρεί να ντύσει με νέο περιτύλιγμα παλιές θέσεις και πρακτικές. «Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, μια πολύ ωραία παράσταση, αλλά το περιεχόμενο είναι ακριβώς το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός Εργασίας επέλεξε να σχολιάσει τη νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού με τη φράση «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς», θέλοντας να υπογραμμίσει ότι, κατά την ίδια, πίσω από τη νέα εικόνα παραμένει το ίδιο πολιτικό περιεχόμενο.

Με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην ανάγκη αποκατάστασης του διεθνούς κύρους της χώρας, η Νίκη Κεραμέως επανέφερε στη συζήτηση την περίοδο του 2015. «Έχουμε ξεχάσει ότι ήμασταν στο χείλος του γκρεμού; Ότι κοντέψανε να μας πετάξουν εκτός της Ευρωζώνης; Έχουμε ξεχάσει ότι κάναμε ουρές για 60 ευρώ στα ΑΤΜ και για βενζίνη;», διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για «συνολική αμνησία».

Αντεπίθεση για μισθούς, ανεργία και brain drain

Η Νίκη Κεραμέως απάντησε και στις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού περί «εργασιακού μεσαίωνα», αντιπαραβάλλοντας στοιχεία για την αγορά εργασίας. «Να του θυμίσω ότι επί των ημερών του ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ; Σήμερα είναι στα 920 ευρώ», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η ανεργία επί κυβέρνησης Τσίπρα βρισκόταν στο 18%, ενώ σήμερα, όπως είπε, είναι στο 8%. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γυναικεία ανεργία, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά υποχώρησε σε μονοψήφιο ποσοστό.

Η υπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της μετανάστευσης νέων στο εξωτερικό. «Στο εξωτερικό θυμάται τους εκατοντάδες χιλιάδες που φύγανε από το 2015 έως το 2019;», είπε, προσθέτοντας ότι πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, «έχουν γυρίσει 473.000 Έλληνες πολίτες από το εξωτερικό».

Ψηφιακή κάρτα και νέα επέκταση

Απαντώντας στην κριτική για την απλήρωτη εργασία, η Νίκη Κεραμέως έφερε στο προσκήνιο την ψηφιακή κάρτα εργασίας. «Ποια κυβέρνηση έφερε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία σήμερα προστατεύει πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους;», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται «προ των πυλών» νέας επέκτασης.

Όπως είπε, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας οδήγησε σε αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών σε ορισμένους κλάδους ακόμη και κατά 1.200%. «Πώς μπορεί να μιλάει ο κύριος Τσίπρας για ωράρια που δεν υπάρχουν, όταν επί των ημερών του γινόταν αυτό;», διερωτήθηκε.

Η υπουργός ανέφερε ακόμη ότι η επόμενη επέκταση της ψηφιακής κάρτας θα αφορά την υγεία, πλην των γιατρών ιδιωτικής υγείας, τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και επαγγέλματα όπως κομμωτήρια και καθαριστήρια. Παράλληλα, σημείωσε ότι ενόψει καλοκαιριού θα συνεχιστούν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας, υπενθυμίζοντας το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία.

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε τέλος και στις παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας, από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έως το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Όπως είπε, «είναι ασύλληπτο το 2026 να συζητάμε εάν το φύλο πρέπει να επηρεάζει την αμοιβή», ενώ για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ έκανε λόγο για αποκατάσταση μιας αδικίας που εκκρεμούσε επί δεκαετίες.