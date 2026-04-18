Παραίτηση Λαζαρίδη: «Σφυροκόπημα» της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση – «Είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην αντιπολίτευση η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τα κόμματα να στρέφουν τα πυρά τους προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και να μιλούν για παρατεταμένη πολιτική κάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ, σε υψηλούς τόνους, υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή «υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός», καταλογίζοντάς του ότι επί ημέρες παρείχε κάλυψη στον στενό του συνεργάτη, παρά τα ερωτήματα που είχαν ανακύψει γύρω από την υπόθεση. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για στάση που αγνόησε «την αλήθεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία», σημειώνοντας μάλιστα ότι ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν κρατήσει αποστάσεις. Κατά το ΠΑΣΟΚ, ο Μακάριος Λαζαρίδης «άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου», με το κόμμα να επιμένει ότι ούτε η παραδοχή περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν οδήγησε εγκαίρως σε κυβερνητική αντίδραση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης» του πρώην υφυπουργού από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η Κουμουνδούρου διερωτάται «τι έχουν άραγε να πουν σήμερα» τα κυβερνητικά στελέχη που, όπως αναφέρει, θεωρούσαν επαρκείς τις εξηγήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα. Παράλληλα, αποδίδει την παραίτησή του στην κοινωνική πίεση, κάνοντας λόγο για «αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής», ενώ τη χαρακτηρίζει και «νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης». Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη», με την επισήμανση, ωστόσο, ότι η αποχώρηση του Μακάριου Λαζαρίδη «δεν είναι αρκετή» και ότι απαιτείται, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, συνολική πολιτική αλλαγή.

Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν και το σχόλιο του ΚΚΕ, το οποίο έκανε λόγο για «καθυστερημένη -και μετά τη λαϊκή κατακραυγή- παραίτηση» του «πτυχιούχου στη συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη δεν απαλλάσσει ούτε τον ίδιο ούτε τον πρωθυπουργό. Ο Περισσός προσθέτει, με εμφανή σκωπτική διάθεση, ότι το βασικό «προσόν» για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση είναι «το “πτυχίο” στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής».

Η Ελληνική Λύση, από την πλευρά της, κινήθηκε σε διαφορετική γραμμή, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την υπόθεση Λαζαρίδη ως «ψόφια γάτα στο τραπέζι», δηλαδή ως εργαλείο αλλαγής της δημόσιας ατζέντας και αποπροσανατολισμού από τα μείζονα προβλήματα. Υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση έπρεπε να έχει κλείσει ήδη από το 2025, όταν, όπως ανέφερε, είχε αναδείξει το θέμα η Ελληνική Λύση.

Αιχμές κατά του Μεγάρου Μαξίμου διατύπωσε και η Νέα Αριστερά, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να υποστηρίζει ότι επί μία εβδομάδα η κοινή γνώμη είχε «ξεσηκωθεί» από τα «ψέματα» και τις «προκλήσεις» του Μακάριου Λαζαρίδη, αλλά η κυβέρνηση επέλεγε να υποβαθμίζει τις αντιδράσεις. Μάλιστα, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, λέγοντας πως χρειάστηκε εκείνη «για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης». «Είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Μπορεί η κοινή λογική να καταρρέει εδώ και μια βδομάδα από τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη και την συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως άπαξ και τους νουθέτησε η κ. Μπακογιάννη, τα πράγματα μπήκαν στη θέση του και όλα μέλι- γάλα». Κατά τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει «την υποκρισία και την κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο».

Μακάριος Λαζαρίδης: «Δε θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει την πορεία μου»

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης, το μεσημέρι του Σαββάτου (18.04.2026), υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η υπόθεση των τίτλων σπουδών και των διορισμών του. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο αντικαταστάτης του θα οριστεί εν ευθέτω χρόνω.

Η επιλογή του Μακάριου Λαζαρίδη για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού, πυροδότησε τις προηγούμενες ημέρες σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να κλιμακώνει τις επιθέσεις της και να ζητεί επίμονα την παραίτησή του από την κυβέρνηση.

Το παρασκήνιο της παραίτησης: Ο εκνευρισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ρόλος της Ντόρας Μπακογιάννη

Η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από κάποιο σημείο και μετά ήταν μονόδρομος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newsit.gr, δεν ήταν μόνο η επίθεση που δεχόταν η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τη μη απομάκρυνσή του από τα υπουργικά καθήκοντα του. Ήταν και η έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ για την παραμονή του, κι ενώ είχε ομολογήσει την παρατυπία σε σχέση με την πρόσληψη του το 2007 στο υπουργείο Παιδείας, που «θόλωνε» την εικόνα του κυβερνώντος κόμματος.

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την περασμένη Πέμπτη (16.04.2026), στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, παρ’ ότι προκλήθηκε από την αντιπολίτευση, δεν είπε κουβέντα για τον στενό του συνεργάτη. Όχι μόνο δεν τον υπερασπίστηκε, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειρισμός της υπόθεσης από τον ίδιο τον ίδιο τον πρώην υφυπουργό, με τις άστοχες δημόσιες δηλώσεις του, προκάλεσαν τον έντονο εκνευρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καθαριστικό ρόλο φαίνεται να είχε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει βαρύνοντα ρόλο στη ΝΔ και ουσιαστικά του έδειξε το δρόμο προς την έξοδο. «Η όλη αυτή ιστορία είναι πολύ άσχημη και έχει και κόστος για μας. Και μας έχει πάρα πολύ στεναχωρήσει, και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος», ανέφερε, σε συνέντευξή της το πρωί του Σαββάτου (18.04.2026). Η πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε δε πως, παρότι πρόκειται για υπόθεση που ανάγεται σε 20 χρόνια πίσω, «είναι σαφές ότι ήταν κάτι παράτυπο». Σημείωσε ακόμη ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης «δεν το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του» και εκτίμησε ότι, «έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα».