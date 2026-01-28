Μάκης Βορίδης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Τέτοια πράγματα έχουμε ζήσει μόνο με τη Χρυσή Αυγή»

Με οξεία κριτική τόσο προς την αντιπολίτευση όσο και προς τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, υποστήριξε, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (28/1/2026) στο ΕΡΤNews, ότι το πολιτικό τοπίο τροφοδοτείται από «υποθετικές» συζητήσεις και δημοσκοπικά σενάρια, την ώρα που –κατά την εκτίμησή του– το κρίσιμο ερώτημα παραμένει η κυβερνησιμότητα μετά τις εκλογές. Ειδική αναφορά έκανε στη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, κάνοντας λόγο για «αδιανόητα φαινόμενα» και υποστηρίζοντας ότι «τέτοια πράγματα έχουμε ζήσει μόνο την εποχή της Χρυσής Αυγής».

Ο Μάκης Βορίδης κατήγγειλε, επίσης, συστηματικές ύβρεις και απαξιωτικό λόγο από την Ζωή Κωνσταντοπούλου εις βάρος βουλευτών της πλειοψηφίας, με ειδική μνεία στην Μαρία Συρεγγέλα, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για πολιτική αντιπαράθεση αλλά για «κοινό υβρεολόγιο». Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε ορθή την κίνηση παραπομπής της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, «ώστε να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Κανονισμού της Βουλής», όπως είπε.

Μάκης Βορίδης: Οι τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού «σηκώνουν πολύ μεγάλη πολιτική κριτική»

Για τη συζήτηση σχετικά με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Μάκης Βορίδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την αξιολόγησή του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτιμηθεί πολιτικά ένα εγχείρημα όταν παραμένει ασαφές αν θα είναι μονοθεματικό ή αν θα παρουσιάσει πλήρες πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, άλλο είναι να ταυτίζεται ένα πρόσωπο με έναν αγώνα δικαίωσης και άλλο να εισέρχεται στην πολιτική αντιπαράθεση με θέσεις «για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες».

Ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ακόμη ότι έχουν ήδη καταγραφεί δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού –ενδεικτικά για τις αμβλώσεις και τα ελληνοτουρκικά– οι οποίες, κατά τον ίδιο, «σηκώνουν πολύ μεγάλη πολιτική κριτική», ειδικά όταν συνδέονται με προτάσεις αμεσοδημοκρατικού χαρακτήρα, όπως η ιδέα δημοψηφισμάτων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό το σημείο συνέδεσε και τη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι σε αυτή τη φάση βασίζονται σε υποθετικά ερωτήματα και μια εικόνα που μπορεί να ανατραπεί όταν διατυπωθούν συγκεκριμένες θέσεις.

Αποτελεσματικές οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, «κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν»

Επίσης, επανέλαβε τη θέση της ΝΔ υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, τις οποίες χαρακτήρισε πιο αποτελεσματικές και συνεκτικές στη λήψη αποφάσεων, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδυναμία προβάλλει όχι μόνο ως πολιτική επιλογή αλλά και ως όρος σταθερότητας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για έλλειψη συγκροτημένου προγραμματικού λόγου, μιλώντας για «πανσπερμία» κομμάτων που –κατά την εκτίμησή του– δυσκολεύονται να παρουσιάσουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ειδικά για τις μετεκλογικές συνεργασίες, παραδέχθηκε ότι αποτελούν κρίσιμο ερώτημα, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολία για το αν τα κόμματα θα το απαντήσουν προεκλογικά. Και προειδοποίησε ότι, εφόσον «κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν», η αυτοδυναμία δεν τίθεται μόνο ως πολιτική επιλογή, αλλά και ως όρος κυβερνησιμότητας.