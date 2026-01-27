Μπάχαλο και πάλι η Εξεταστική Επιτροπή – Διακόπηκε η συνεδρίαση – Κωνσταντοπούλου κατά πάντων ακόμα και των ψηφοφόρων

«Στο κόκκινο» για ακόμα μια φορά το θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τους τόνους να ανεβαίνουν μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Καρασμάνη.

Η αντιπαράθεση ξέφυγε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αντιδρώντας στις διακοπές και τα σχόλια των βουλευτών της ΝΔ απευθύνθηκε στον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του ήρωα των Ιμίων λέγοντας του υποτιμητικά: «Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια»! προκαλώντας πανδαιμόνιο στην αίθουσα.

Η εξέταση του κ. Καραμάνη από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας έδειχνε από την αρχή ότι αργά η γρήγορα θα εξελισσόταν σε ένα ακόμα κοινοβουλευτικό “ροντέο” μεταξύ της ίδιας και των βουλευτών της ΝΔ εξαιτίας των αξιολογικών κρίσεων και τον χαρακτηρισμών που συνόδευε τις ερωτήσεις της η κα Κωνσταντοπούλου αλλά και τον σχολιασμό των απαντήσεων που λάμβανε.

Χαρακτηριστικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον κ. Καρασμάνη: Γνωρίζετε την κυρία Πόπη Σεμερτζίδου;

Γ. Καρασμάνης: Ποτέ. Δεν με πλησιάζουν εμένα τέτοιοι άνθρωποι. Ρωτήστε την κοινωνία για το ποιος είμαι.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ο Μητσοτάκης την είχε από κοντά, χέρι χέρι, ήταν υπεύθυνη διαχείρισης αγροτικών πόρων. Πώς το αξιολογείτε;

Γ. Καρασμάνης: Ο Πρωθυπουργός δεν διορίζει σε τέτοιες χαμηλές θέσεις, αρμόδιος είναι ο υπεύθυνος του αγροτικού τομέα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι υπεύθυνος;

Γ. Καρασμάνης: Δεν τον ξέρω. Δεν έχω επαφή με το κόμμα, με την κοινωνία έχω επαφή.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τον “Φραπέ”; τον είδατε;

Γ. Καρασμάνης: Δεν έχω καμία επικοινωνία, καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Πως αισθάνεστε με τον Μαγειρεία που υποστήριξε πως δεν έχει διαγραφεί από την ΝΔ;

Γ. Καρασμάνης: Θέλετε να σας εκφράσω τα συναισθήματα μου; Δεν ήρθα εδώ για αυτό

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κύριε, εσείς κρατάτε τον Μητσοτάκη στην εξουσία.

Γ. Καρασμάνης: Ο λαός! Θέλετε να κάνετε σόου μαζί μου. Για ποιο λόγο;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα κύριε. Σε ποιον είπατε για σόου; Είστε 30 χρόνια βουλευτής και κάνετε τον ανήξερο;

Μ. Λαζαρίδης: Ντροπή της!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Στα ανθρωπάκια και στους σιωπηλούς στηρίχθηκαν τα χειρότερα καθεστώτα!

Από το σημείο αυτό η συνεδρίαση πήρε φωτιά με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να αντιδρά και να ακούγεται να λέει πως «Είναι εκτός τόπου και χρόνου η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ντροπή της», και ο βουλευτής της ΝΔ Διονύσης Ακτύπης να της απαντά στα περί “καθεστώτος” ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και σήμερα στο 33%.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε πως «Ακούω τον κύριο Ακτύπη, εδώ από πίσω να λέει με τους τραμπουκισμούς του: «έχουμε 33%, έχουμε 33%…». Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε;»

Ο προέδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος της είπε «Μην μιλάτε εσείς για αλαζονεία” και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να του απαντά «Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του κύριε Βλαχάκο. Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια, δεν είναι προσωπικό σας θέμα, είναι θέμα της χώρας”. Ο βουλευτής της ΝΔ Φίλιππος Φόρτωμας αντέδρασε φωνάζοντας “Ντροπή αυτά που λέγονται. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και τους νεκρούς;

Η συνεδρίαση διακόπηκε για δέκα λεπτά με τον Ανδρέα Νικολακόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν κατηγορίες περί «σεξισμού», χαρακτηρισμούς περί «προεδρίσκου».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Θα βάλετε εσείς στην τάξη, τα συμπλεγματικά υποκείμενα! Στην κάλπη θα φανούν όλα».

Α. Νικολακόπουλος: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες, με σταυρό ήρθα εδώ. Άλλος όρισε με λίστες.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Οι 50 μπόνους βουλευτές της ΝΔ είναι οι μόνοι που δεν είναι με σταυρό. Πρόκειται για σκανδαλώδη ακραία σεξιστική επίθεση, από έναν πρόεδρο που λέει πως “εγώ είμαι άνδρας και κλείνω τα μικρόφωνα”.

To θέμα της συμπεριφοράς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τέθηκε στην συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Καρασμάνη, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να θέτει την λήψη απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία της παραπομπής της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αντιδεοντολογική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν άκυρη τη διαδικασία λήψης απόφασης με ψηφοφορία και την καταψήφισαν. Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία με τις ψήφους της ΝΔ, αποφάσισε την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να εξετάσει αν επέδειξε αντιδεολογική συμπεριφορά.