Πολιτική

Μπάχαλο και πάλι η Εξεταστική Επιτροπή – Διακόπηκε η συνεδρίαση – Κωνσταντοπούλου κατά πάντων ακόμα και των ψηφοφόρων

«Στα ανθρωπάκια και στους σιωπηλούς στηρίχθηκαν τα χειρότερα καθεστώτα», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Επιτέθηκε μέχρι και στον αδερφό του ήρωα των Ιμίων, Βλαχάκου
Εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

«Στο κόκκινο» για ακόμα μια φορά το θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τους τόνους να ανεβαίνουν μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Καρασμάνη.

Η αντιπαράθεση ξέφυγε  όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αντιδρώντας στις διακοπές και τα σχόλια των βουλευτών της ΝΔ απευθύνθηκε στον βουλευτή της ΝΔ  Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του ήρωα των Ιμίων λέγοντας του υποτιμητικά: «Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια»! προκαλώντας πανδαιμόνιο στην αίθουσα.

Η εξέταση του κ. Καραμάνη από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας έδειχνε από την αρχή ότι αργά η γρήγορα θα εξελισσόταν σε ένα ακόμα κοινοβουλευτικό  “ροντέο” μεταξύ της ίδιας και των βουλευτών της ΝΔ εξαιτίας των αξιολογικών κρίσεων και τον χαρακτηρισμών που συνόδευε  τις ερωτήσεις της η κα Κωνσταντοπούλου αλλά και τον σχολιασμό των απαντήσεων που λάμβανε.

Χαρακτηριστικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον κ. Καρασμάνη:  Γνωρίζετε την κυρία Πόπη Σεμερτζίδου;

Γ. Καρασμάνης: Ποτέ. Δεν με πλησιάζουν εμένα τέτοιοι άνθρωποι. Ρωτήστε την κοινωνία για το ποιος είμαι.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ο Μητσοτάκης την είχε από κοντά, χέρι χέρι, ήταν υπεύθυνη διαχείρισης αγροτικών πόρων. Πώς το αξιολογείτε;

Γ. Καρασμάνης: Ο Πρωθυπουργός δεν διορίζει σε τέτοιες χαμηλές θέσεις, αρμόδιος είναι ο υπεύθυνος του αγροτικού τομέα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι  υπεύθυνος;

Γ. Καρασμάνης: Δεν τον ξέρω. Δεν έχω επαφή με το κόμμα, με την κοινωνία έχω επαφή.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τον “Φραπέ”; τον είδατε;

Γ. Καρασμάνης: Δεν έχω καμία επικοινωνία, καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Πως αισθάνεστε με τον Μαγειρεία που υποστήριξε πως δεν έχει διαγραφεί από την ΝΔ;

Γ. Καρασμάνης: Θέλετε να σας εκφράσω τα συναισθήματα μου; Δεν  ήρθα εδώ για αυτό

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κύριε, εσείς κρατάτε τον Μητσοτάκη στην εξουσία.

Γ. Καρασμάνης: Ο λαός! Θέλετε να κάνετε σόου μαζί μου. Για ποιο λόγο;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα κύριε. Σε ποιον είπατε για σόου; Είστε 30 χρόνια βουλευτής και κάνετε τον ανήξερο;

Μ. Λαζαρίδης: Ντροπή της!

Ζ.  Κωνσταντοπούλου: Στα ανθρωπάκια και στους σιωπηλούς στηρίχθηκαν τα χειρότερα καθεστώτα!

Από το σημείο αυτό η συνεδρίαση πήρε φωτιά με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να αντιδρά και να ακούγεται να λέει πως «Είναι εκτός τόπου και χρόνου η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ντροπή της», και ο βουλευτής της ΝΔ Διονύσης Ακτύπης να της απαντά στα περί “καθεστώτος” ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και σήμερα στο 33%.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε πως «Ακούω τον κύριο Ακτύπη, εδώ από πίσω να λέει με τους τραμπουκισμούς του: «έχουμε 33%, έχουμε 33%…». Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε;»

Ο προέδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος της είπε «Μην μιλάτε εσείς για αλαζονεία” και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να του απαντά «Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του κύριε Βλαχάκο. Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια, δεν είναι προσωπικό σας θέμα, είναι θέμα της χώρας”. Ο βουλευτής της ΝΔ Φίλιππος Φόρτωμας αντέδρασε φωνάζοντας “Ντροπή αυτά που λέγονται. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και τους νεκρούς;

Η συνεδρίαση διακόπηκε για δέκα λεπτά με τον Ανδρέα Νικολακόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν κατηγορίες περί «σεξισμού»,  χαρακτηρισμούς περί «προεδρίσκου».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Θα βάλετε εσείς στην τάξη, τα συμπλεγματικά υποκείμενα! Στην κάλπη θα φανούν όλα».

Α. Νικολακόπουλος: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες, με σταυρό ήρθα εδώ. Άλλος όρισε με λίστες.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Οι 50 μπόνους βουλευτές της ΝΔ είναι οι μόνοι που δεν είναι με σταυρό. Πρόκειται για σκανδαλώδη ακραία σεξιστική επίθεση, από έναν πρόεδρο που λέει πως “εγώ είμαι άνδρας και κλείνω τα μικρόφωνα”.

To θέμα της συμπεριφοράς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τέθηκε στην συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Καρασμάνη, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να θέτει την λήψη απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία της παραπομπής της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αντιδεοντολογική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν άκυρη τη διαδικασία λήψης απόφασης με ψηφοφορία και την καταψήφισαν. Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία με τις ψήφους της ΝΔ, αποφάσισε την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να εξετάσει αν επέδειξε αντιδεολογική συμπεριφορά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
152
55
51
49
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Προαναγγελία για πρόταση μομφής από Κωνσταντοπούλου: «Σύντομα θα κάνω ανακοινώσεις, η αντιπολίτευση πρέπει να επιταχύνει τις εξελίξεις»
«Η χώρα δεν έχει κυβέρνηση, έχει κακοποιούς» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Βολές για ΟΠΕΚΕΠΕ και Νταβός, τι είπε για Καρυστιανού και Τσίπρα
Ζωή Κωνσταντοπούλου
22
Άδωνις Γεωργιάδης: Η Μαρία Καρυστιανού έχει ακροδεξιό πρόσημο – Με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε
«Κίνητρα για ταχύτερη έλευση καινοτόμων φαρμάκων» είπε ο υπουργός Υγείας για το νομοσχέδιο, τονίζοντας πως θα υπάρξει «αύξηση 30% στην αμοιβή γιατρών ΕΟΠΥΥ»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης 12
Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,9% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – «Όχι έτοιμη ακόμη για την πολιτική η Μαρία Καρυστιανού» λένε 7 στους 10
Το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες μέρες πριν, ενας στους δύο χαρακτηρίζει «αδιάφορο» το rebranding Τσίπρα
Κάλπη στις εθνικές εκλογές του 2023 49
Newsit logo
Newsit logo