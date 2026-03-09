Μακρόν, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στέλνουν μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης στην Κύπρο

Τη στενή στρατηγική συμμαχία Γαλλίας – Ελλάδας και Κύπρου και κυρίως τη στέρεα αντίληψη του Παρισιού ότι οι απειλές κατά ενός κράτους – μέλους της Ε.Ε. συνιστούν απειλές κατά της Ευρώπης, επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν σήμερα στην Πάφο και η τριμερής συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο στόχος της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στη Μεγαλόνησο είναι «να καταδείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή αυτή χώρα, η οποία την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκε από drones» και στο «τραπέζι» της τριμερούς συνάντησης θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο και οι δυνατότητες αποκλιμάκωσης στην περιοχή» μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και την επέκταση των συρράξεων.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Μεγαλόνησο αποτελεί αναγνώριση του ιδιαίτερου βάρους της Ελλάδας και της Κύπρου για την ασφάλεια ευρύτερα της περιοχής και συνολικά της Ευρώπης, εκτιμά η Αθήνα.

Πλέγμα ευρωπαϊκής στήριξης στην Κύπρο

Μόλις την περασμένη Πέμπτη, σε τηλεφωνική επικοινωνία τους, οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν είχαν συμφωνήσει να είναι σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ είχαν συζητήσει και για την αμυντική συνδρομή προς την απειλούμενη Κύπρο.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Εκτός από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Βρετανία (οι βάσεις της οποίας είναι στόχος drones), τις τελευταίες ημέρες, με ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, ενισχύουν την Κύπρο και η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

«Μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο. Επιβεβαιώθηκε, έτσι, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτηση του στα social media.

Το αποτύπωμα των κινήσεων της Ελλάδας

Η Αθήνα εκτιμά ότι το γεγονός ότι πρώτη η Ελλάδα έσπευσε να συνδράμει την άμυνα της Κύπρου – με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και δύο συστοιχίες F16 – μαζί με τη μεταφορά συστάδας Patriot στην Κάρπαθο για την προστασία της Μεγαλονήσου, αλλά εν συνεχεία και η αντιβαλλιστική προστασία στη Βουλγαρία με την μεταφορά στη Βόρεια Ελλάδα πυροβολαρχίας PATRIOT και ενός ζεύγους F-16 για την επιτήρηση του εναέριου χώρου της γειτονικής χώρας, αλλά και το «δίχτυ» προστασίας πάνω από την αμερικανική βάση της Σούδας, συνιστούν κινήσεις στη γεωπολιτική «σκακιέρα», «που δυναμώνουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή».

«Η χώρα μας καθιερώνεται ως χώρα – «σταθμός» σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο» δηλώνουν πηγές από το κυβερνητικό «στρατόπεδο».