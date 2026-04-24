Τσουκαλάς κατά Γεωργιάδη και Βούλτεψη για Κοβέσι: «Μόνο που δεν μας είπαν ότι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με αιχμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και της Σοφίας Βούλτεψη για τη Λάουρα Κοβέσι και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (24.04.206) στον ρ/σ «Παραπολιτικά 90,1», ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται με δύο πρόσωπα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: από τη μία, όπως είπε, ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι τη στηρίζει και, από την άλλη, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη της επιτίθενται. Ερωτηθείς αν «κινδυνεύει η δημοκρατία στην Ελλάδα από την κυρία Κοβέσι», ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε δηκτικά: «Παρακολουθώ τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ, όπως ο κ. Γεωργιάδης και η κ. Βούλτεψη. Η κυβέρνηση μόνο που δεν μας έχει πει ότι η κ. Κοβέσι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για κυβερνητική στάση «Ιανού», σημειώνοντας ότι «από τη μία ο πρωθυπουργός λέει “στηρίζω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” και από την άλλη ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίος υπουργός που δίνει τον τόνο, έρχεται και επιτίθεται με αυτόν τον αδιανόητο τρόπο».

«Ακόμα ψάχνει την πράξη που ακυρώνει την ανανέωση»

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης «δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ότι είναι υπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα και όχι σε αποικία», χαρακτηρίζοντας «αδιανόητα» όσα έχει υποστηρίξει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέμεινε και στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η Λάουρα Κοβέσι απάντησε με σαφήνεια, παραπέμποντας στον σχετικό κανονισμό.

Όπως είπε, το άρθρο 17 παρ. 1 προβλέπει ότι για την ανανέωση της θητείας αρμόδιο είναι το συλλογικό όργανο, δηλαδή το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ενώ η εισήγηση του κράτους-μέλους αφορά μόνο τον αρχικό διορισμό. «Άρα, το Κολέγιο είναι το αποφασιστικό όργανο», τόνισε.

«Αφού δεν υπάρχει καμία διαφωνία από το αρμόδιο όργανο, δεν υπάρχει και καμία νομιμοποίηση για άρνηση της ανανέωσης», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές κατά του υπουργού Υγείας.

«Εγώ πάντως περιμένω ακόμα τον κ. Γεωργιάδη να προσκομίσει την πράξη που ακυρώνει τον διορισμό, την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Τη ζητάω εδώ και 10-12 ημέρες. Την είχε γράψει στην ανάρτησή του, ακόμα την ψάχνει προφανώς», είπε χαρακτηριστικά.

Οι άρσεις ασυλίας και τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στη σύγκρουση με την κυβέρνηση για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας των βουλευτών για τους οποίους έγιναν άρσεις ασυλίας, με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας στο επιχείρημα του Μεγάρου Μαξίμου ότι άρσεις ασυλίας έχουν υπάρξει και για βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «δεν είναι κάθε αδίκημα το ίδιο». Όπως είπε, «αν κάποιος μου κάνει μήνυση επειδή λογομαχήσαμε, αυτό προφανώς δεν αφορά την πολιτική μου δραστηριότητα».

«Δεν είναι το ίδιο πράγμα να λογομαχήσω με κάποιον και το ίδιο να ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα για το αν συμμετείχαν στην οργάνωση ενός σκανδάλου ως ηθικοί αυτουργοί», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι κανείς δεν αμφισβητεί το τεκμήριο αθωότητας, ούτε υποστηρίζει ότι πρόσωπα που βρίσκονται στο στάδιο της προδικασίας δεν μπορούν αυτομάτως να είναι υποψήφια. Ωστόσο, όπως είπε, «μας έκανε εντύπωση η βεβαιότητα, χωρίς κανέναν αστερίσκο, ότι όλοι, ακόμα και αν καταδικαστούν, θα μπορούν να είναι υποψήφιοι».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είναι παθογένεια, είναι σκάνδαλο και απάτη»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο πρώην υπουργός, λόγω και της στάσης που είχε κρατήσει η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη προανακριτική, «δεν θα μπορούσε να έχει άλλη άποψη, γιατί θα βρισκόταν σε αντίφαση».

Στάθηκε, ωστόσο, ιδιαίτερα στη φράση της Λάουρα Κοβέσι για την υπόθεση, λέγοντας: «Η κυρία Κοβέσι τι είπε; “Δεν είναι παθογένεια, είναι σκάνδαλο και απάτη” αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να διευκρινίσει ότι αυτό δεν σημαίνει πως έχει ήδη προκύψει συμμετοχή βουλευτών ως ηθικών αυτουργών. «Δεν λέω αυτό. Προφανώς δεν έχει προκύψει ακόμα κάτι τέτοιο. Ακόμα είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης», ανέφερε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να υποβαθμίζει την υπόθεση ως μια χρόνια διοικητική δυσλειτουργία. «Η κυβέρνηση τι έλεγε ως τώρα; “Είναι μια παθογένεια. Αυτά συνέβαιναν πάντα”. Η κυρία Κοβέσι τι λέει; “Δεν είναι παθογένεια. Εδώ είχαμε παράνομες πράξεις”», επεσήμανε.