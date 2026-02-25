Μαξίμου για Αντώνη Σαμαρά: «Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο απαντούν κυβερνητικά στελέχη στην παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύμβαση με την Chevron και τις έρευνες στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, κάνοντας λόγο για «συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις».

Η απάντηση του Μαξίμου εστιάζει, πρώτον, στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τους όρους της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την κοινοπραξία της Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι στη σύμβαση περιλαμβάνονται διατυπώσεις που παραπέμπουν σε πιθανή αποχώρηση από περιοχές, ακόμη και σε ενδεχόμενη «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», κάνοντας λόγο για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, σημειώνουν ότι «ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες» και υποστηρίζουν ότι οι επίμαχες ρήτρες αποτελούν συνήθη νομική πρόβλεψη προστασίας του Δημοσίου. Όπως αναφέρουν, οι διατυπώσεις αυτές έχουν τεθεί ώστε να μην προκύψουν ζητήματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασιστούν από την Ελληνική Πολιτεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθυμίζουν ότι έχει ήδη εκκινήσει προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα ζητήματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενώ παραμένει σε ισχύ και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας – Αιγύπτου.

Απάντηση δίνεται και στο δεύτερο σκέλος της παρέμβασης Σαμαρά, που αφορά τις έρευνες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου και τις αναφορές περί παρεμπόδισης. Κυβερνητικά στελέχη παραπέμπουν στην ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ της 24ης Ιουλίου 2024, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης του έργου, το ιταλικό πλοίο Ievoli Relume ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Η απάντηση κυβερνητικών στελεχών στην παρέμβαση Σαμαρά

«Σχετικά με τις συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με τη σύμβαση με την εταιρεία Chevron, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, έχει εκκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου.

Σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του.»