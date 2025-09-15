Πολιτική

Μαξίμου σε Χαριλάου Τρικούπη για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη: Πολλά νεύρα αλλά καθόλου ουσία

«Πόσο κοστίζουν οι «πλουσιοπάροχες» προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;»
Μέγαρο Μαξίμου
Το Μέγαρο Μαξίμου / (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ οι οποίες κατά τους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου κοστίζουν περίπου 4 δις. 

Μετά την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι τα όσα εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κάτι ανάμεσα σε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και λεφτά υπάρχουν, ήρθε η απάντηση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά για να ανταπαντήσουν κυβερνητικές πηγές. 

«Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία. Ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: «Πόσο κοστίζουν οι «πλουσιοπάροχες» προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;». Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις», τόνισαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση Novartis: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να φτάσει και στους ηθικούς αυτουργούς»
Μετά την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για φυλάκιση με αναστολή στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επανέρχεται με αιχμηρή δήλωση
Ο Αντώνης Σαμαράς 1
«Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της ΕΕ» - Η αιχμή Μητσοτάκη για την Τουρκία
Η επίσκεψη του Αντόνιο Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα
ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ - ΚΌΣΤΑ
Ανανεώθηκε πριν 5 ώρες
3
Ώρα αποφάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά: Ο παράγοντας «Αλέξης Τσίπρας» και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις
Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς - τα οποία γνωρίζουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον σε ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Τσίπρα - επιδιώκουν να προχωρήσει το σενάριο της συγκατοίκησης
Σωκράτης Φάμελλος
Ο απόηχος της εμφάνισης Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: Η μετεκλογική συνεργασία, η επιστροφή Τσίπρα και ο 13ος μισθός
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητούσε εκλογές γιατί, όπως είπε, είναι ανάγκη να υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές στο κράτος και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo