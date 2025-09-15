Μαξίμου σε Χαριλάου Τρικούπη για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη: Πολλά νεύρα αλλά καθόλου ουσία

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ οι οποίες κατά τους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου κοστίζουν περίπου 4 δις.

Μετά την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι τα όσα εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κάτι ανάμεσα σε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και λεφτά υπάρχουν, ήρθε η απάντηση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά για να ανταπαντήσουν κυβερνητικές πηγές.

«Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία. Ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: «Πόσο κοστίζουν οι «πλουσιοπάροχες» προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;». Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις», τόνισαν.