«Είμαστε στη θέση να πατήσουμε το κουμπί» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τελευταίο αίτημα πληρωμής στο Ταμείο Ανάκαμψης

Την ολοκλήρωση της ελληνικής προσπάθειας για την έγκαιρη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σηματοδοτεί η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, συνολικού ύψους 6,75 δισ. ευρώ, από τα οποία 4,4 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις. Με αφορμή την υποβολή του τελευταίου αιτήματος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τρίτη (29.09.2026) τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.

Απευθυνόμενος στους εργαζομένους της Υπηρεσίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούς ευχαρίστησε για τη δουλειά των τελευταίων ετών και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα σε ιδιαίτερα αυστηρές προθεσμίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπογραμμίζεται ότι με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται ένας πολυετής κύκλος για το ελληνικό πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0».

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Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πέντε ημέρες των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τότε σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, μετά τη συμφωνία ξεκίνησε «η δύσκολη δουλειά», με τον σχεδιασμό του ελληνικού προγράμματος, τη δημιουργία των απαραίτητων δομών και της ειδικής υπηρεσίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς την οποία, όπως ανέφερε, θα ήταν αδύνατον να φτάσει η χώρα στο σημερινό σημείο.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια των στελεχών της Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι παρακολουθούσε καθημερινά την πορεία υλοποίησης αυτού του «τιτάνιου έργου» και τις ασφυκτικές προθεσμίες που έπρεπε να τηρηθούν.

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Παράλληλα, στάθηκε στην τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση μέσα από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.