Πολιτική

«Είμαστε στη θέση να πατήσουμε το κουμπί» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τελευταίο αίτημα πληρωμής στο Ταμείο Ανάκαμψης

Για «τιτάνιο έργο», που αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων έκανε λόγο ο πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην Πανεπιστημίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην Πανεπιστημίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μιχάλης Καραγιάννης
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Την ολοκλήρωση της ελληνικής προσπάθειας για την έγκαιρη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σηματοδοτεί η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, συνολικού ύψους 6,75 δισ. ευρώ, από τα οποία 4,4 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις. Με αφορμή την υποβολή του τελευταίου αιτήματος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τρίτη (29.09.2026) τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.

Απευθυνόμενος στους εργαζομένους της Υπηρεσίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούς ευχαρίστησε για τη δουλειά των τελευταίων ετών και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα σε ιδιαίτερα αυστηρές προθεσμίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπογραμμίζεται ότι με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται ένας πολυετής κύκλος για το ελληνικό πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0».

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πέντε ημέρες των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τότε σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, μετά τη συμφωνία ξεκίνησε «η δύσκολη δουλειά», με τον σχεδιασμό του ελληνικού προγράμματος, τη δημιουργία των απαραίτητων δομών και της ειδικής υπηρεσίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς την οποία, όπως ανέφερε, θα ήταν αδύνατον να φτάσει η χώρα στο σημερινό σημείο.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια των στελεχών της Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι παρακολουθούσε καθημερινά την πορεία υλοποίησης αυτού του «τιτάνιου έργου» και τις ασφυκτικές προθεσμίες που έπρεπε να τηρηθούν.

Παράλληλα, στάθηκε στην τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση μέσα από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην Πανεπιστημίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
EUROKINISSI / Φωτογραφία Μιχάλης Καραγιάννης

«Είμαστε, λοιπόν, σήμερα στη θέση να πατήσουμε το κουμπί»

«Είμαστε, λοιπόν, σήμερα στη θέση να πατήσουμε το κουμπί», ανέφερε ο πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τα στελέχη της Υπηρεσίας για τη συμβολή τους.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι με το τελευταίο αίτημα υποβάλλονται προς αξιολόγηση 123 ορόσημα και στόχοι, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση 6,75 δισ. ευρώ.

Όπως σημείωσε, με την ολοκλήρωση συνολικά 376 οροσήμων και στόχων, που αντιστοιχούν σε 176 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, το «Ελλάδα 2.0» φέρνει στη χώρα 35,95 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε επίσης στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι μέσω αυτού κινητοποιούνται 46 δισ. ευρώ χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις με χαμηλότοκα δάνεια.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην Πανεπιστημίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
EUROKINISSI / Φωτογραφία Μιχάλης Καραγιάννης

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται σε έργα και παρεμβάσεις που αφορούν τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία, την ψηφιοποίηση του κράτους και την κοινωνική συνοχή, καθώς και σε επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε λόγο για την ολοκλήρωση μιας «πολύχρονης διαδρομής», τονίζοντας τη συμβολή των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας, της δημόσιας διοίκησης, των φορέων και της αγοράς στην υλοποίηση του προγράμματος.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης αφήνει πίσω του έργα, μεταρρυθμίσεις και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την Ελλάδα του 2030», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

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