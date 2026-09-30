Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας στην Κυψέλη – Συνομίλησε με κατοίκους που τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές από το μετρό

«Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μένει σε αυτές τις πολυκατοικίες»
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας
Πέτρος Κατσάκος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος συναντήθηκε με κατοίκους τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του Μετρό.

Βγαίνοντας από την πρώτη πολυκατοικία ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε, σε δηλώσεις του, ότι «με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε. Ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική, “πάμε κι όπου βγει”, δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν. Ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή».

Και συνέχισε: «Εδώ και επτά μήνες υπάρχουν ρωγμές και καθιζήσεις σε 35 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του εδώ. Κι όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει αδράνεια και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη που να καθησυχάζει αυτούς τους ανθρώπους».

Και, στο δια ταύτα, «αυτό που απαιτείται να γίνει άμεσα είναι: Πρώτον, να δοθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει οι κάτοικοι. Δεύτερον, να υπάρξει άμεση, πιστοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης για το αν τα κτήρια είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα. Για όσα είναι κίτρινα ή κόκκινα, θα πρέπει άμεσα και με δαπάνες της πολιτείας οι κάτοικοι να έχουν τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν σε ασφαλή κτήρια». Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης, προσέθεσε.

«Επαναλαμβάνω, με τα θέματα της ασφάλειας δεν μπορούμε να παίζουμε», συμπέρανε ο Αλ. Τσίπρας και στο ερώτημα για το τι είδε στα διαμερίσματα, απάντησε ότι είδε «σπίτια με ρωγμές και σε φέροντα οργανισμό, δηλαδή σε κολώνες και δοκούς. Είδα πόρτες που δεν κλείνουν. Είδα κάσες που έχουν ξεκολλήσει».

Οι αρμόδιοι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου πρέπει «να δώσουν άμεσα απάντηση στο ερώτημα αν τα κτήρια είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα» – και στις δύο τελευταίες κατηγορίες (κίτρινα και κόκκινα) πρέπει να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, ζήτησε κλείνοντας.

Παρόντες στην επίσκεψη Τσίπρα ήταν ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τομεάρχες και στελέχη του κόμματος, επίσης ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης Κώστας Ζαχαριάδης και η δημοτική σύμβουλος της ίδιας παράταξης, Δέσποινα Αλεβυζάκη και ο αντιδικτατορικός αγωνιστής και κάτοικος της περιοχής, Νίκος Μανιός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
171
167
165
141
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Γρατσία για το ιατρείο της Καρυστιανού: Δεν υπάρχει καμία παρανομία, το μηχάνημα βιοανάδρασης πληροί όλες τις προϋποθέσεις
«Όταν εφαρμόζεται το MedWatch δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς» ανέφερε η συνεργάτιδα της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
Η Μαρία Γρατσία
«Είμαστε στη θέση να πατήσουμε το κουμπί» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τελευταίο αίτημα πληρωμής στο Ταμείο Ανάκαμψης
Για «τιτάνιο έργο», που αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων έκανε λόγο ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι «δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ»
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην Πανεπιστημίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
141
Πολάκης σε Γεωργιάδη για Πατούλη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανάγκασε να στείλεις το φιλαράκι σου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας»
Στην πίεση του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει ο Παύλος Πολάκης την απόφαση του υπουργού Υγείας να διαβιβάσει στοιχεία για τις εταιρείες του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο Γιώργος Πατούλης δηλώνει ότι ζήτησε ο ίδιος να ελεγχθεί
Παύλος Πολάκης
Newsit logo
Newsit logo