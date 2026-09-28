Κώστας Αρβανίτης: Νέα παρέμβαση στις Βρυξέλλες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταφέρει εκ νέου την κρίση που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας The Left, Κώστας Αρβανίτης, θέτοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο και τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών εργαλείων.

Με νέα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Κώστας Αρβανίτης ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το εάν η Αθήνα έχει αιτηθεί την ενεργοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών οικονομικής στήριξης, ποια εργαλεία έχουν επιλεγεί και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες. Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος καθώς πραγματοποιείται ενώ η υγειονομική κρίση στη Λέσβο παραμένει ενεργή.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 τα έκτακτα μέτρα για την Ελλάδα, καταγράφοντας νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Από τη Λέσβο στις Βρυξέλλες

Η νέα κοινοβουλευτική κίνηση ακολουθεί την τριήμερη παρουσία του Κώστα Αρβανίτη στη Λέσβο, από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, όπου είχε επαφές με κτηνοτρόφους, συνεταιρισμούς, εκπροσώπους της παραγωγής και φορείς της αυτοδιοίκησης.

Στις συναντήσεις τέθηκαν οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου και παραγωγής, οι περιορισμοί στη διακίνηση ζώων και προϊόντων, αλλά και οι ευρύτερες συνέπειες για τα τυροκομεία, τους συνεταιρισμούς και τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από την κτηνοτροφική οικονομία του νησιού.

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Το ζήτημα είχε τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον ίδιο ήδη από τον Μάρτιο. Τότε, μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων, είχε καταθέσει ερώτηση προς την Επιτροπή ζητώντας ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το ερώτημα για την κυβέρνηση

Στη νέα παρέμβαση, ωστόσο, το πολιτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τη διαχείριση της επιζωοτίας στο κατά πόσο έχουν αξιοποιηθεί τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία.

Ο ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να γνωστοποιήσει εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προκειμένου να ενεργοποιηθούν σχετικές πληρωμές κρίσης.

Παράλληλα ζητά ενημέρωση για το εάν η Αθήνα έχει αιτηθεί την εφαρμογή έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Με τον τρόπο αυτό, η συζήτηση αποκτά και σαφή διάσταση πολιτικής λογοδοσίας καθώς το ερώτημα που τίθεται προς τις Βρυξέλλες είναι όχι μόνο τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τι ακριβώς έχει ζητήσει μέχρι σήμερα η ελληνική πλευρά.

Στο επίκεντρο η φυλή προβάτου Λέσβου

Ξεχωριστό κεφάλαιο της ερώτησης αποτελεί η προστασία της φυλής προβάτου Λέσβου, η οποία συνδέεται άμεσα με την παραγωγική φυσιογνωμία του νησιού. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά να διευκρινιστεί εάν οι ελληνικές αρχές έχουν θέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα εφαρμογής της προβλεπόμενης παρέκκλισης για ζώα υψηλής γενετικής αξίας.

Το θέμα υπερβαίνει, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρέμβασής του, την αποζημίωση των παραγωγών για τις άμεσες ζημιές. Αφορά τη δυνατότητα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου και, κατ’ επέκταση, τη διατήρηση της παραγωγικής βάσης της Λέσβου μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Κώστας Αρβανίτης για κρίση στη Λέσβο: «Δεν αρκούν οι αποζημιώσεις»

Η πολιτική γραμμή που αναπτύσσει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί να εξαντληθεί στις αποζημιώσεις για τα ζώα και την παραγωγή που χάθηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται συνολικό σχέδιο επανεκκίνησης της κτηνοτροφίας, προστασίας του γενετικού κεφαλαίου, στήριξης των συνεταιρισμών και των τυροκομείων και διατήρησης των θέσεων εργασίας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον πρωτογενή τομέα.

«Η Λέσβος δεν χρειάζεται μόνο αποζημιώσεις για τις απώλειες του σήμερα, αλλά και τη δυνατότητα να ξαναχτίσει την κτηνοτροφία της», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Κώστας Αρβανίτης, επιχειρώντας να διευρύνει την πολιτική συζήτηση από την έκτακτη διαχείριση στην επόμενη ημέρα της τοπικής οικονομίας.

Η Κομισιόν έχει ήδη ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα

Η ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης είναι ήδη σημαντική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα γνωστοποίησε στις 16 Μαρτίου το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με τον ιό να ταυτοποιείται ως στέλεχος SAT1.

Ακολούθησε η εφαρμογή ζωνών προστασίας και επιτήρησης και περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων, ενώ στη Λέσβο αναπτύχθηκε και η Κτηνιατρική Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ.

Έξι μήνες αργότερα, η κρίση εξακολουθεί να απασχολεί τις ευρωπαϊκές αρχές. Με απόφαση της 21ης Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε εκ νέου τα μέτρα που ισχύουν για την Ελλάδα, επικαλούμενη και την εμφάνιση νέων κρουσμάτων στη Λέσβο.

Πολιτική συνέχεια τον Οκτώβριο

Η παρέμβαση στις Βρυξέλλες δεν φαίνεται να αποτελεί το τελευταίο βήμα της πολιτικής πρωτοβουλίας. Η The Left σχεδιάζει για τα τέλη Οκτωβρίου εκδήλωση στη Λέσβο με αντικείμενο το δημογραφικό πρόβλημα του νησιού.

Στόχος είναι να συνδεθεί η κρίση της κτηνοτροφίας με το ευρύτερο ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας της περιφέρειας.

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή αναμένεται να δείξει ποια αιτήματα έχουν επισήμως υποβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση, ποια κοινοτικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ποιες δυνατότητες χρηματοδότησης ή άλλης στήριξης παραμένουν διαθέσιμες για τη κτηνοτροφία στη Λέσβο.