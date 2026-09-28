Η Κουφονικολάκου απαντά στον Μαρινάκη για τα μνημόνια: «Απομνημονεύστε δύο αριθμούς, 41-7»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου, ανοίγοντας νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης με επίκεντρο τη μνημονιακή περίοδο, τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη σημερινή οικονομική κατάσταση των πολιτών.

«Ελάτε τώρα κύριε Μαρινάκη…», αναφέρει χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου, στην αρχή της δήλωσής της, στρέφοντας τα πυρά της κατά της Νέας Δημοκρατίας και επιχειρώντας παράλληλα να υπερασπιστεί τον απολογισμό της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ κατηγορεί τη ΝΔ ότι ήταν το κόμμα που «εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα, απέκρυψε στοιχεία και έφυγε νύχτα», ενώ επαναφέρει και την περίοδο του 2015, κάνοντας αναφορά στη συμμετοχή της ΝΔ στην προηγούμενη κυβέρνηση και στη στάση της απέναντι στη διαπραγμάτευση που ακολούθησε.

Στον αντίποδα, η Θεώνη Κουφονικολάκου προβάλλει ως θετικό τον απολογισμό της κυβέρνησης Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνη που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, περιόρισε τη φτώχεια, ενίσχυσε την αγοραστική δύναμη της πλειονότητας των εισοδηματικών στρωμάτων και παρέδωσε σημαντικό ταμειακό απόθεμα.

«Απομνημονεύστε δύο αριθμούς: 41-7»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ στη σύγκριση της δημοσιονομικής προσαρμογής των μνημονιακών προγραμμάτων, απαντώντας στον χαρακτηρισμό του τρίτου μνημονίου ως του «χειρότερου».

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«Για να τελειώσει πια η πλάκα με το “χειρότερο μνημόνιο”, ας απομνημονεύσετε κύριε Μαρινάκη δύο αριθμούς: 41-7», αναφέρει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, η δημοσιονομική προσαρμογή των δύο πρώτων μνημονίων ανήλθε σε 41 δισ. ευρώ – 33 δισ. από την πλευρά των δαπανών και 8 δισ. από τα έσοδα – ενώ για το τρίτο μνημόνιο υποστηρίζει ότι η αντίστοιχη προσαρμογή ήταν 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,9 δισ. αφορούσαν δαπάνες και 5,4 δισ. έσοδα.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου συνοδεύει τη σύγκριση με ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, λέγοντας ότι «ακόμη κι ένα παιδί του νηπιαγωγείου θα καταλάβαινε ότι το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7».

Επίθεση στην κυβέρνηση για εισόδημα, στέγη και φτώχεια

Το δεύτερο μέτωπο της απάντησης αφορά τη σημερινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «αρνείται τη σκληρή πραγματικότητα της Eurostat» και επικαλείται ευρωπαϊκούς κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες για να υποστηρίξει την κριτική της.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πεδία όπως η αγοραστική δύναμη, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, η ενεργειακή φτώχεια, η στεγαστική επιβάρυνση, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και οι μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, σημειώνοντας ότι «οι δείκτες είναι αμείλικτοι».

«Να μιλήσει με τους εργαζόμενους που δεν τους βγαίνει ο μήνας»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου μεταφέρει, τέλος, την αντιπαράθεση στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να συνομιλήσει «με τους ίδιους τους εργαζομένους», υποστηρίζοντας ότι, παρά τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, για πολλούς το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του μήνα.

Παράλληλα, στρέφεται κατά της κυβέρνησης και για την πολιτική απέναντι στους ανέργους και τους εποχικά εργαζόμενους, κατηγορώντας την ότι σχεδιάζει περικοπές στο επίδομά τους.