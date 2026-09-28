Κόντρα Κεραμέως και ΠΑΣΟΚ για το επίδομα ανεργίας: «Λήξαν το θέμα, καμία περικοπή» – «Προσωπική θέση του Μαρινάκη»

Οριστικό τέλος στα σενάρια περικοπής ή χρονικού περιορισμού στο επίδομα ανεργίας επιχείρησε να βάλει τη Δευτέρα (28.09.2026) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και χαρακτηρίζοντας «προσωπική θέση» του Παύλου Μαρινάκη την πρόταση για περιορισμό του χρόνου καταβολής του βοηθήματος.

Η Νίκη Κεραμέως επέμεινε ότι η κυβερνητική γραμμή για το επίδομα ανεργίας δεν έχει μεταβληθεί, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί «κρυφής ατζέντας» στα εργασιακά. «Το θέμα είναι λήξαν. Πρόκειται περί προσωπικής θέσης του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αλλάζει σε τίποτα η θέση του αρμόδιου υπουργείου και της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν κατηγορηματική ως προς το ενδεχόμενο αλλαγής του ισχύοντος πλαισίου, επισημαίνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα ούτε περικοπής ούτε χρονικού περιορισμού του επιδόματος.

«Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό», τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας, εξηγώντας ότι οι εργαζόμενοι «ασφαλίζονται για την περίπτωση που μένουν άνεργοι και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση».

Η Νίκη Κεραμέως παρέπεμψε και στην πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο ΕΡΤnews, όπου είχε αποκλείσει την κατάργηση του επιδόματος, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

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«Παραλάβαμε ανεργία 17,9%, σήμερα είναι 7,9%»

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, η υπουργός πέρασε στην αντεπίθεση, επικαλούμενη τα στοιχεία για την αγορά εργασίας και υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας.

«Παραλάβαμε ανεργία 17,9% και σήμερα είναι η ανεργία στο 7,9%. 600.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν. Αυτό δεν έγινε από μόνο του, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, το ποσοστό απασχόλησης έχει ανέλθει στο 72,2%, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στη χώρα, ενώ η Ελλάδα εμφανίζει, όπως υποστήριξε, τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων και όχι ανέργων», ήταν το μήνυμα της υπουργού, η οποία υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε «δομική μεταρρύθμιση του επιδόματος ανεργίας», η οποία, όπως σημείωσε, είχε ψηφιστεί και από το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: «Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κρυφή ατζέντα στα εργασιακά»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης επέμεινε στην κριτική του, κάνοντας λόγο για «Βαβέλ» κυβερνητικών δηλώσεων και ζητώντας σαφή και δεσμευτική απάντηση για το εάν υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής χρονικών ή οικονομικών περιορισμών στο επίδομα ανεργίας.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, συμβαίνει κάθε χρόνο», ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε μάλιστα τη συζήτηση με τις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη περί «κομμάτων που εκπροσωπούν τον κακομοίρη», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

«Η περίοδος της αλαζονείας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμη και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η ΝΔ όμως δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τα εργασιακά δικαιώματα», υποστήριξε.

Τα «καρφιά» Κεραμέως για το ΠΑΣΟΚ

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε, πάντως, στο επίδομα ανεργίας, καθώς η συζήτηση μεταφέρθηκε και στα εσωκομματικά των δύο πλευρών.

Όταν ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρθηκε σε εσωκομματικό ανταγωνισμό της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα, η Νίκη Κεραμέως αντέδρασε άμεσα.

«Κανένα εσωκομματικό θέμα δεν υπάρχει στον Βόρειο Τομέα. Μήπως υπάρχει στον Νότιο Τομέα και στο ΠΑΣΟΚ;», απάντησε.

Η υπουργός αναφέρθηκε μάλιστα στο γεγονός ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και Γιώργος Νικητιάδης είχαν καταθέσει ξεχωριστές ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, καλώντας τον πρώτο να αναζητήσει στη δική του Κοινοβουλευτική Ομάδα τυχόν πεδίο εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Η απάντηση ήρθε από τον Γιώργο Νικητιάδη: «Μην ανησυχείτε, έχουμε συνεννοηθεί με τον συνάδελφο. Καμία σύγχυση».