Αλέξης Τσίπρας: 5 θέσεις και 10 εργαλεία στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα στο κέντρο της αναπτυξιακής πολιτικής έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε πέντε βασικές θέσεις για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και δέκα συγκεκριμένα εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων, συνδέοντας τις προτάσεις του με την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι στα επτά χρόνια διακυβέρνησής της δεν επιχείρησε τη δομική αλλαγή που χρειάζεται η οικονομία. «Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώντας ότι μια τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ θα επιδείνωνε τη θέση της.

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Στην ομιλία του περιέγραψε μια αγορά στην οποία, όπως είπε, οι μικρομεσαίοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις κρατικές προμήθειες. Κατήγγειλε κλειστούς διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις και καρτελοποίηση κρίσιμων αγορών, δεσμευόμενος ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα επιδιώξει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.

Οι πέντε θέσεις για την ανάπτυξη

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε από την εκτίμηση ότι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν δυναμικές εστίες καινοτομίας που δεν βρίσκουν τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν. Πρώτη επιδίωξη της πρότασής του, όπως είπε, είναι να απελευθερωθούν αυτές οι δυνατότητες.

Ως δεύτερη θέση έθεσε το άνοιγμα των κρατικών προμηθειών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση των αποκλεισμών στην αγορά. Τρίτη θέση είναι η σταδιακή δημιουργία νέων χρηματοδοτικών θεσμών και εργαλείων, ώστε να μπορούν να στηριχθούν επιχειρήσεις με στόχους, σχέδιο και ανθρώπους που μπορούν να το υλοποιήσουν.

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Τέταρτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της αγοράς και της ζήτησης, την οποία χαρακτήρισε βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. Ως πέμπτη θέση διατύπωσε τη δέσμευση ότι το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. δεν θα παραβιάσει τον δημοσιονομικό κανόνα. Υποστήριξε ότι οι προτάσεις είναι κοστολογημένες και επικαλέστηκε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

«Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», είπε, συνοψίζοντας τον στόχο της εθνικής στρατηγικής που προτείνει.

Τα δέκα εργαλεία για τις επιχειρήσεις

Περνώντας στα άμεσα μέτρα, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε πρώτα την πλήρη και άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικές εξαιρέσεις. Στην ίδια παρέμβαση ενέταξε την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και την ουσιαστική μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα, με στόχο να παραμένει περισσότερη ρευστότητα στην επιχείρηση.

Δεύτερο εργαλείο είναι μια νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε έως 120 δόσεις, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που θα επιβραβεύει τη συνέπεια.

Τρίτο, η πραγματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. πρότεινε ενίσχυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και διεύρυνση των μικροπιστώσεων και της εγγυοδοσίας, ώστε μια βιώσιμη επένδυση να μην απορρίπτεται επειδή η επιχείρηση δεν διαθέτει ισχυρές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Τέταρτο εργαλείο είναι η διαφάνεια και η μείωση της γραφειοκρατίας στις χρηματοδοτικές δράσεις. Ζήτησε δημοσιευμένα, μετρήσιμα κριτήρια, ίδια για όλους, και συγκεκριμένους χρόνους αξιολόγησης των αιτήσεων.

Ως πέμπτη παρέμβαση παρουσίασε τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Πρότεινε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των διυλιστηρίων, καθώς και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους. Για τον ηλεκτρισμό μίλησε για προβλέψιμες τιμές μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας, ενεργειακές κοινότητες και χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Στο σημείο αυτό ζήτησε «μια πραγματικά δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού», ασκώντας κριτική στη λειτουργία της ΔΕΗ. Αναφέρθηκε επίσης στη διαφημιστική της δαπάνη, συγκρίνοντάς τη με εκείνη των ανταγωνιστών της.

Έκτο εργαλείο είναι ο περιορισμός των επιβαρύνσεων στις υποχρεωτικές συναλλαγές. Πρότεινε να μην περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι στη βάση υπολογισμού των τραπεζικών προμηθειών, αφού τα ποσά αυτά εισπράττονται από την επιχείρηση για λογαριασμό του Δημοσίου.

Έβδομη παρέμβαση είναι οι δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες. Κατά τον κ. Τσίπρα, κάθε νέα ρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση των επιπτώσεών της στις μικρές επιχειρήσεις. Πρότεινε επαρκή χρόνο προσαρμογής στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις, δραστική μείωση των προστίμων για μη ουσιώδεις τυπικές παραλείψεις, ενιαία ψηφιακή αδειοδότηση με ανώτατο όριο 90 ημερών όπου απαιτείται άδεια και ένα σημείο στο οποίο κάθε επιχείρηση θα βλέπει συγκεντρωμένες τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις της.

Όγδοο εργαλείο είναι η πρόσβαση στην τεχνολογία και στη γνώση. Το σχέδιο περιλαμβάνει δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και αυτοματοποίηση, κατάρτιση και διασύνδεση με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ένατο, η ενθάρρυνση συνεργασιών χωρίς οι επιχειρήσεις να χάνουν την αυτονομία ή την ιδιοκτησία τους. Ο κ. Τσίπρας ζήτησε παράλληλα οι μεγάλες επενδύσεις να δημιουργούν περισσότερες δουλειές για ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές.

Δέκατο εργαλείο είναι η στήριξη όσων επιχειρήσεων θέλουν να μεγαλώσουν. Διευκρίνισε ότι μια επιχείρηση μπορεί να είναι σύγχρονη και παραγωγική παραμένοντας μικρή. Για όσες επιλέγουν να επεκταθούν, πρότεινε άρση των εμποδίων στη χρηματοδότηση, στις νέες αγορές και στην τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και τεχνική βοήθεια για τις πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις που φέρνει η ανάπτυξή τους.

Ταμείο Σύγκλισης και εισόδημα των νοικοκυριών

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την προοπτική των επιχειρήσεων με την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ανάμεσα στις ελαφρύνσεις που ανέφερε είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%, η φορολογική έκπτωση για οικογένειες με παιδιά και ο μηδενισμός της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Πρότεινε επίσης απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης και αυξήσεις για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.

Ως βασικό επενδυτικό μηχανισμό παρουσίασε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, με στόχο αρχικά κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία. Σύμφωνα με τα ποσά που παρέθεσε, αυτά θα προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και την ανακατεύθυνση κεφαλαίων που συνδέονται με τη Golden Visa. Με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, εκτίμησε ότι η επενδυτική ικανότητα του Ταμείου μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια.

Κλείνοντας την παρέμβασή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επέμεινε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πάψουν να βρίσκονται στο περιθώριο της αναπτυξιακής πολιτικής. Παρουσίασε την ενίσχυσή τους ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής επιλογής: αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, ταχύτερη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ανάπτυξη που θα φτάνει σε περισσότερους.