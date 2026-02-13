Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού για την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Δεν μπορείς να βαφτίζεις «θερμή υποδοχή» μία εθνική διπλωματική ήττα

«Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα»'
Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού / EUROKINISSI

Την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και την συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού κάνοντας λόγο για εθνική διπλωματική ήττα.

«Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», συμπληρώνει η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της για το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα λέγοντας  ότι η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων.  

Η ανάρτηση του της Μαρίας Καρυστιανού

«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.

Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:

-Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο

-Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες

-Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»

-Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.

Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν.

Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό: αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;

Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.

Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα».

