Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού για Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

Aντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων προκάλεσαν οι παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο δικαστήριο σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης
Η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Κλίμα έντασης και με αιχμές για σοβαρές καθυστερήσεις επικράτησε στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Στη δικαστική αίθουσα ήταν παρούσες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, αλλά και η Μαρία Καρυστιανού εκ μέρους του συλλόγου πληγέντων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στη χθεσινή (09.01.2026) συνεδρίαση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου εξεταζόταν η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού τη νύχτα της τραγωδίας στα Τέμπη, υπήρξαν διαμαρτυρίες των οικογενειών, μεταξύ των οποίων και από τη Μαρία Καρυστιανού, για την απουσία εκπροσώπου της εταιρείας Interstar, αλλά και αλλεπάλληλες παρεμβάσεις από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι τελευταίες προκάλεσαν την αντίδραση συγγενών των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και από τη Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, ζήτησε να σταματήσουν οι εντάσεις, ώστε να ξεκινήσει επί της ουσίας η εξέταση της υπόθεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «σπαταλά τον χρόνο».

Παρότι η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, η χθεσινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε ξανά σε διαδικαστικά ζητήματα, όπως στο θέμα της παράστασης των συγγενών των θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να επιμένουν στο αίτημα αποβολής τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
126
119
85
69
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης κάνει «άνοιγμα» στη Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να μιλήσω μαζί της για να φτιαχτεί αντικυβερνητικό μέτωπο»
Ωστόσο, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος συμπορεύεται με το Κίνημα Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε επικοινωνία με τη Μαρία Καρυστιανού
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης
Η Μαρία Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας: «Το νέο κόμμα σύντομα θα διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας» – Το μήνυμα προς τους αγρότες
«Ο μεγάλος αγώνας που ξεκίνησε με τη δικαίωση της κόρης μου έχει καταλήξει σε μία μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς σε ένα όραμα για μία ελεύθερη Ελλάδα»
Η Μαρία Καρυστιανού επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας
14
Κυριάκος Μητσοτάκης για δημόσια πανεπιστήμια: «Διαγράψαμε 308.000 φοιτητές-φαντάσματα – Καμία ενεργή κατάληψη στο τέλος του 2025»
Στο σύντομο βίντεο στο TikTok, δεν έλειψε και μια χιουμοριστική νότα, καθώς πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, αστειεύεται λέγοντας ότι πρώτα πρέπει να φτιάξει τα μαλλιά του
Κυριάκος Μητσοτάκης για δημόσια πανεπιστήμια: «Διαγράψαμε 308.000 φοιτητές-φαντάσματα – Καμία ενεργή κατάληψη στο τέλος του 2025»
23
Newsit logo
Newsit logo