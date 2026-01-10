Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: «Κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, καταργήστε το Αρθρο 86» – Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο Νίκος Δένδιας

Καταγγέλλει ότι, όταν ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να στηρίξει αιτήματα στη Βουλή, η απάντηση ήταν το «ιδεολογικά αδύνατο» της σύμπραξης
Η Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
Η Μαρία Καρυστιανού (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Με νέα αιχμηρή ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού, που έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, σχολιάζει τη συμφωνία EE – Μercosur και κάνει λόγια τον αφανισμό του πρωτογενούς τομέα και την αποδόμηση των δημοκρατικών θεσμών και σημειώνει πως «η χώρα οδηγείται σε επικίνδυνη πορεία, με το Σύνταγμα να έχει μετατραπεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε “κουρελόχαρτο”».

Η Μαρία Καρυστιανού, που ετοιμάζεται για το νέο κόμμα, χαρακτήρισε «κατάπτυστη» τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα για τον αγροτικό κόσμο. Σύμφωνα με την ίδια, ο πρωτογενής τομέας οδηγείται στον αφανισμό, ενώ η διατροφική ασφάλεια των επόμενων γενεών τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

«Όλα αυτά γίνονται με το πρόσχημα ανταλλαγμάτων από εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων, λες και η Ελλάδα είναι παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη», σημειώνει, ασκώντας δριμεία κριτική στη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται και στο νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο, όπως υποστηρίζει, έρχεται να συμπληρώσει το «κάδρο της θεσμικής εκτροπής». Κάνει λόγο για μετατροπή του εθνικού καθήκοντος άμυνας σε ξεπούλημα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «άκρως επικίνδυνο σκάνδαλο» που στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της κοινωνίας και της χώρας.

«Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση απέναντι στον πολίτη»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη στάση του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία παρατηρείται σύμπλευση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Όχι, όμως, όπως υπογραμμίζει, για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς.

Καταγγέλλει, μάλιστα, ότι, όταν ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να στηρίξει αιτήματα στη Βουλή, η απάντηση ήταν το «ιδεολογικά αδύνατο» της σύμπραξης, ενώ σήμερα οι φαινομενικές ιδεολογικές διαφορές παραμερίζονται χωρίς δισταγμό όταν διακυβεύονται θέσεις εξουσίας.

«Αποδεικνύεται ότι όλα είναι ένα καλοστημένο θέατρο, με μοναδικό σκοπό την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία και τη διατήρηση της διαπλοκής, πάντα σε βάρος του πολίτη», αναφέρει.

 

Η Μαρία Καρυστιανού απευθύνει ξεκάθαρο κάλεσμα προς το πολιτικό σύστημα: «Τώρα που υπάρχει σύμπνοια, να αποδείξει αν υπάρχει έστω και ίχνος ειλικρίνειας, ξεκινώντας άμεσα τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος».

Υπενθυμίζει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 και θέτει συγκεκριμένα αιτήματα:

  • «Κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και των προνομίων που προβλέπει για την ποινική μεταχείριση των υπουργών
  • Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, του ακαταδίωκτου και κάθε μορφής θεσμοθετημένης ατιμωρησίας
  • Πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της από την εκάστοτε κυβέρνηση»

Όπως τονίζει, με τις εκλογές να πλησιάζουν, οι δομικές αυτές αλλαγές δεν μπορούν να παραμένουν μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων, ιδιαίτερα όταν – όπως σημειώνει – περισσότερες από 1.300.000 υπογραφές έχουν κατατεθεί στη Βουλή για τον σκοπό αυτό.

Η ανάρτηση κλείνει με σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα: «Η ανοχή τελείωσε. Δεν θα παίζετε πλέον σε βάρος μας με προσχηματικές υποσχέσεις. Ώρα για πράξεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
109
86
82
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Πονοκέφαλος» στο στρατόπεδο Τσίπρα για το κόμμα Καρυστιανού – Πώς επηρεάζονται οι εκλογικές δεξαμενές του πρώην πρωθυπουργού
Παρά την έντονη δημοσιότητα που συνοδεύει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δεν επιβεβαιώνουν τη δυναμική που προσδοκούσε
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας 15
Κυριάκος Μητσοτάκης, δέκα χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Από outsider σε κυρίαρχο του παιχνιδιού
Μια πορεία με εκλογικές νίκες, κρίσεις και σταθερό αποτύπωμα στο πολιτικό σκηνικό. «Tefal ο πρόεδρος», σχολιάζουν χαριτολογώντας συνεργάτες του, σημειώνοντας πως «τίποτα δεν φαίνεται να κολλά επάνω του»
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης 141
Οι αγρότες ορίζουν την επιτροπή για την συνάντηση με Μητσοτάκη: Ποιο μέτρο βγάζει από το συρτάρι η κυβέρνηση
Όλα δείχνουν ότι στο ραντεβού της Τρίτης, θα φύγουν με την διαβεβαίωση ότι στο φθηνό ρεύμα με 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα θα ενταχθούν και όσοι έχουν ρυθμισμένες οφειλές, δεδομένου πως ο αριθμός αυτών των αγροτών δεν είναι μεγάλος
Μπλόκα αγροτών
Newsit logo
Newsit logo