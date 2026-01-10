Μαρία Καρυστιανού: «Κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, καταργήστε το Αρθρο 86» – Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο Νίκος Δένδιας

Με νέα αιχμηρή ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού, που έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, σχολιάζει τη συμφωνία EE – Μercosur και κάνει λόγια τον αφανισμό του πρωτογενούς τομέα και την αποδόμηση των δημοκρατικών θεσμών και σημειώνει πως «η χώρα οδηγείται σε επικίνδυνη πορεία, με το Σύνταγμα να έχει μετατραπεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε “κουρελόχαρτο”».

Η Μαρία Καρυστιανού, που ετοιμάζεται για το νέο κόμμα, χαρακτήρισε «κατάπτυστη» τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα για τον αγροτικό κόσμο. Σύμφωνα με την ίδια, ο πρωτογενής τομέας οδηγείται στον αφανισμό, ενώ η διατροφική ασφάλεια των επόμενων γενεών τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

«Όλα αυτά γίνονται με το πρόσχημα ανταλλαγμάτων από εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων, λες και η Ελλάδα είναι παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη», σημειώνει, ασκώντας δριμεία κριτική στη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται και στο νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο, όπως υποστηρίζει, έρχεται να συμπληρώσει το «κάδρο της θεσμικής εκτροπής». Κάνει λόγο για μετατροπή του εθνικού καθήκοντος άμυνας σε ξεπούλημα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «άκρως επικίνδυνο σκάνδαλο» που στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της κοινωνίας και της χώρας.

«Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση απέναντι στον πολίτη»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη στάση του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία παρατηρείται σύμπλευση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Όχι, όμως, όπως υπογραμμίζει, για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς.

Καταγγέλλει, μάλιστα, ότι, όταν ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να στηρίξει αιτήματα στη Βουλή, η απάντηση ήταν το «ιδεολογικά αδύνατο» της σύμπραξης, ενώ σήμερα οι φαινομενικές ιδεολογικές διαφορές παραμερίζονται χωρίς δισταγμό όταν διακυβεύονται θέσεις εξουσίας.

«Αποδεικνύεται ότι όλα είναι ένα καλοστημένο θέατρο, με μοναδικό σκοπό την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία και τη διατήρηση της διαπλοκής, πάντα σε βάρος του πολίτη», αναφέρει.

Η Μαρία Καρυστιανού απευθύνει ξεκάθαρο κάλεσμα προς το πολιτικό σύστημα: «Τώρα που υπάρχει σύμπνοια, να αποδείξει αν υπάρχει έστω και ίχνος ειλικρίνειας, ξεκινώντας άμεσα τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος».

Υπενθυμίζει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 και θέτει συγκεκριμένα αιτήματα:

« Κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και των προνομίων που προβλέπει για την ποινική μεταχείριση των υπουργών

και των προνομίων που προβλέπει για την ποινική μεταχείριση των υπουργών Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, του ακαταδίωκτου και κάθε μορφής θεσμοθετημένης ατιμωρησίας

Πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της από την εκάστοτε κυβέρνηση»

Όπως τονίζει, με τις εκλογές να πλησιάζουν, οι δομικές αυτές αλλαγές δεν μπορούν να παραμένουν μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων, ιδιαίτερα όταν – όπως σημειώνει – περισσότερες από 1.300.000 υπογραφές έχουν κατατεθεί στη Βουλή για τον σκοπό αυτό.

Η ανάρτηση κλείνει με σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα: «Η ανοχή τελείωσε. Δεν θα παίζετε πλέον σε βάρος μας με προσχηματικές υποσχέσεις. Ώρα για πράξεις».