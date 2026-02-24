Μαρία Καρυστιανού: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

Στη Λάρισα, για μία ακόμη φορά, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (24.02.2026) η Μαρία Καρυστιανού, καθώς συνεχίζεται η δίκη στο μονομελές πλημμελειοδικείο της πόλης για το εξαφανισμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Έξω από το δικαστήριο Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού, η οποία συνοδευόταν από τη συνεργάτιδά της και δικηγόρο Μαρία Γρατσία, αναφορικά με τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη τόνισε σε δηλώσεις της πως η αρμόδια εισαγγελέας έχει ήδη στα χέρια της τις απαντήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια που λένε πως δεν μπορούν να εξετάσουν τίποτα περισσότερο από το DNA. «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας. Τι δίκη είναι αυτή; Η μόνη λέξη που μου έρχεται, είναι πως έχουμε μια δίκη παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε, χωρίς όμως να σταματούμε να καταγγέλλουμε αυτά που γίνονται» είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις προσωρινές ανακλητικές αποφάσεις της αρμόδιας εισαγγελέως Αικατερίνης Παπαϊωάννου για τη διενέργεια των εκταφών, μόλις τρεις συγγενείς έχουν τη δυνατότητα να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να λάβουν δείγματα. Στο εδώλιο βρίσκονται ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που από το 2017 έχει αναλάβει τη φύλαξη και τη βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του Οργανισμού.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος της οικογένειας Ρούτσι, βρέθηκε στη Λάρισα και στις δηλώσεις της, έκανε λόγο για ενέργειες που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, λέγοντας ότι «έχουν βαλθεί να μπαζώσουν την υπόθεση».

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, ο Αντώνης Ψαρόπουλος -μπαμπάς της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη -μόλις ο δεύτερος μάρτυρας που καταθέτει μετά από 13 συνεδριάσεις, στην κατάθεση του και στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων τόνισε πως το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχε ζητηθεί εγγράφως από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης για την πολύνεκρη σύγκρουση τον Μάρτιο του 2023.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού:

«Συνεχίζεται η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο από την οποία απουσιάζουν οι άνθρωποι που πρώτοι τα ακούμπησαν, δηλαδή ο ανακριτής, οι αστυνομικοί της ΔΕΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους συνόδευαν, οι οποίοι και θα μας έδιναν τις πληροφορίες για το πού πήγαν. Επίσης λείπουν και μάρτυρες από την πλευρά της Interstar, οι οποίοι βρήκαν τα βίντεο δύο χρόνια μετά και προχώρησαν τη διαδικασία. Είναι δυνατόν να γίνεται μια δίκη και να απουσιάζουν αυτοί οι μάρτυρες; Τι δίκη είναι αυτή; Η μόνη λέξη που μου έρχεται, είναι πως έχουμε μια δίκη παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε, χωρίς όμως να σταματούμε να καταγγέλλουμε αυτά που γίνονται».

Όσον αφορά τις εκταφές η ίδια πρόσθεσε ότι «μία εισαγγελέας η οποία έχει επιληφθεί του θέματος των εκταφών και η οποία πρέπει να κάνει τις εκταφές για να μάθουμε ποια ουσία έκαψε τους ανθρώπους μας, έχει στα χέρια της από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ότι αυτές οι εξετάσεις που χρειάζονται δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, διαθέτει από εμάς τα υπομνήματα για το ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν και τα ειδικά εργαστήρια στην Ευρώπη που μπορούν να τις πραγματοποιήσουν κι η ίδια αποφασίζει ότι θα κάνει τις εκταφές όχι για να βρούμε την αιτία της απανθράκωσης, αλλά να κάνουμε DNA για το τι φάγανε και τι ήπιανε αυτοί που σκοτώθηκαν. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, όχι στην Ευρώπη, ούτε στην Ουγκάντα, ούτε στην Κολομβία, ούτε πουθενά δεν θα γινόντουσαν τέτοια αίσχη. Και ο Άρειος Πάγος αντί να διορθώσει τα πράγματα, στηρίζει την Εισαγγελέα, προφανώς γιατί όλα είναι ενορχηστρωμένα από ένα κακόβουλο αφεντικό που συνεχίζει να δίνει εντολές».

Την ίδια ώρα, απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη αναφορικά με τις εκταφές η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε: «Ο κ. Φλωρίδης είναι νομικός, είναι υπουργός Δικαιοσύνης. Θα έπρεπε να καταλάβει ότι έχουν ήδη τα πανεπιστήμια απαντήσει ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Επομένως το να θέλει να βάλει χέρι στις σακούλες και να στείλουν εκείνοι ότι νομίζουν και όπως το νομίζουν στα άλλα εργαστήρια δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει».

Τέλος, αναφορικά με τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης ότι η ίδια βρίσκεται στο απυρόβλητο η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε: «Δεν ήμουν ποτέ στο απυρόβλητο, γιατί από την πρώτη ημέρα δέχομαι πόλεμο».