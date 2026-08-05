Μαρία Ρεπούση: Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η ιστορικός και πανεπιστημιακός Μαρία Ρεπούση, με επιστολή που απέστειλε στην ηγεσία του κόμματος και στην οποία εξηγεί τους λόγους της απόφασής της.

Η κ. Ρεπούση παραιτείται από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την κομματική της ιδιότητα, υπογραμμίζοντας ότι η διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη, αλλά μια θέση που είχε εκφράσει επανειλημμένα.

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Όπως αναφέρει στην επιστολή της, ο λόγος που παρέμεινε μέχρι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ συνδεόταν κυρίως με την ευθύνη που είχε αναλάβει ως διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Η ίδια σημειώνει ότι το Ινστιτούτο, μετά την επανεκκίνησή του τον Απρίλιο του 2025, «έχει διαγράψει κατά γενική ομολογία μια λαμπρή πορεία», με στόχο να λειτουργήσει ως χώρος ιδεολογικής, πολιτικής και προγραμματικής συνάντησης της ευρύτερης Αριστεράς.

Η απομάκρυνσή της από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου, την οποία όπως υποστηρίζει αποφάσισε η κομματική ηγεσία χωρίς προηγούμενη συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία, αποτέλεσε, σύμφωνα με την ίδια, το σημείο που οδήγησε στην τελική της απόφαση.

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Στην επιστολή της εκφράζει την ανησυχία ότι το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς μπορεί να μετατραπεί από έναν ανεξάρτητο χώρο παραγωγής πολιτικής και διαλόγου σε «κομματικό βραχίονα», ζητώντας ουσιαστικά να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του ως φορέα με ευρύτερη απεύθυνση.

Η Μαρία Ρεπούση αναφέρει ότι θα παραμείνει προσωρινά στο Ινστιτούτο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί από τα όργανά του, αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν βλέπει πλέον λόγο παραμονής της στον ΣΥΡΙΖΑ και στα κομματικά καθοδηγητικά όργανα.

Αναλυτικά η επιστολή της Μαρίας Ρεπούση:

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να κοινοποιήσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Διαφωνώ με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχω εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μου και παρέμεινα μέχρι στιγμής καθώς είχα την πολιτική, διευθυντική και επιστημονική ευθύνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς [ΙΝΠ] το οποίο χάρη στο Επιστημονικό και Διοικητικό του Συμβούλιο καθώς και στο προσωπικό του, ερευνητικό και διοικητικό, έχει μετά την επανεκκίνησή του, τον Απρίλιο του 2025, διαγράψει κατά γενική ομολογία μια λαμπρή πορεία.

Επιδιώκοντας να γίνει ο ιδεολογικός, πολιτικός και προγραμματικός χώρος συνάντησης της πληθυντικής αριστεράς και λειτουργώντας συμπεριληπτικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση, το ΙΝΠ κατάφερε μέσα στη χρονιά αυτή να γίνει ένας ζωντανός οργανισμός που απευθύνεται και επικοινωνεί με την κοινωνία και αυξάνει την επιρροή του στους πολίτες, άντρες και γυναίκες. Εύχομαι η αντικατάστασή μου από τη διεύθυνση και την επιστημονική ευθύνη του Ινστιτούτου -που μόλις αποφασίστηκε χωρίς καν να συζητηθεί στην ΠΓ- να μην ανακόψει την πορεία αυτή και μετατρέψει το ινστιτούτο σε κομματικό βραχίονα. Για λόγους ευθύνης, η πρόθεσή μου είναι να παραμείνω στο ΙΝΠ προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του τελευταίου ΔΣ την υλοποίηση των οποίων έχω αναλάβει από το ΕΣ και το ΔΣ. Δεν έχω όμως κανένα λόγο να παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο στα καθοδηγητικά του όργανα.

Φιλικά και συντροφικά

Μαρία Ρεπούση

Ιστορικός, πρ. διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του ΙΝΠ»