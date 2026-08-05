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Πολιτική

Θάνος Πλεύρης: Νέα αυστηρότερη γραμμή στη μεταναστευτική πολιτική με έμφαση στις επιστροφές

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου περιέγραψε το πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση για τη διαχείριση των παράνομων εισόδων, με προτεραιότητα στις ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Τον σχεδιασμό για μια αυστηρότερη προσέγγιση στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με έμφαση στις επιστροφές και την ενίσχυση των μηχανισμών αποτροπής, παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε δηλώσεις του στην πρωινή εκπομπή του Mega.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να κινηθεί προς ένα μοντέλο που θα περιορίζει τις χρονοβόρες διαδικασίες ασύλου για όσους εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στην ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής.

Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο έχει συμβάλει στον περιορισμό των πιέσεων στα ελληνικά σύνορα.

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής φύλαξης των συνόρων, με βάση πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Η πολιτική των άμεσων επιστροφών

Ο υπουργός, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η οποία συνοδευόταν από αποσπάσματα της τοποθέτησής του στο Mega, επανέλαβε ότι η κυβερνητική στρατηγική επικεντρώνεται στην ταχύτερη διαχείριση των παράνομων εισόδων.

«Όποιος μπαίνει, καμία εξέταση ασύλου αν βρεθούμε σε αυτές τις συνθήκες, τον μαζεύεις και κάνεις άμεση επιστροφή πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε χώρες όπως η Ισπανία.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι οι αφίξεις τον Ιούλιο μειώθηκαν από τις 3.500 το 2025 στις 1.400 το 2026. Συνολικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε, το πρώτο επτάμηνο του έτους καταγράφεται μείωση κατά 35% στις αφίξεις, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές εμφανίζονται αυξημένες κατά 40%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ισχύον νομικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα μπορούν να αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες, εκτός εάν επιλέξουν τη διαδικασία επιστροφής.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί πιθανών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο υπουργός δήλωσε: «Μας είπαν ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.400 περιπτώσεις που είτε καταδικάστηκαν είτε εξαιτίας ποινής για μικρά αδικήματα, επέλεξαν οι ίδιοι να επιστρέψουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από αυτές τις περιπτώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 950 επιστροφές.

Το βάρος στα θαλάσσια σύνορα

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι τα χερσαία σύνορα στον Έβρο είναι πλέον «σφραγισμένα», εκτιμώντας ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερη επιχειρησιακή δυνατότητα να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες πιέσεις αντίστοιχες με εκείνες του 2020.

Το επόμενο στοίχημα, σύμφωνα με τον υπουργό, αφορά τη διαχείριση των θαλάσσιων συνόρων, όπου η κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και την ταχύτερη εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Η μεταναστευτική πολιτική παραμένει ένα από τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδυάσει την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για το άσυλο και τις επιστροφές.

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